JELANG Newcastle vs Liverpool di lanjutan Liga Inggris 2021-2022, kabar tak sedap menimpa The Reds (julukan Liverpool). Ya, The Reds kembali dipastikan tanpa Roberto Firmino di pekan ke-35 Liga Inggris 2021-2022 pada Sabtu (30/4/2022) malam WIB.

Hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh pelatih Liverpool, Jurgen Klopp. Dalam laman resmi Liverpool disebutkan, Jurgen Klopp mengatakan Roberto Firmino dipastikan absen di pertandingan tersebut.

Jurgen Klopp menjelaskan bahwa Roberto Firmino mengalami cedera. Namun, pelatih asal Jerman itu mengungkapkan cedera yang dialaminya tidak terlalu serius. Akan tetapi masih harus mendapatkan perawatan intens.

“Bobby (sapaan akrab Firmino) bukan cedera serius, kami semua masih agak yakin, tapi sekarang butuh sedikit lebih lama dari yang kami semua pikirkan,” kata Jurgen Klopp dikutip dari laman resmi Liverpool.

“Dia tidak akan siap untuk besok, Dia belum berlatih, kita harus mendapatkan informasi lebih lanjut dan menemukan cara untuk mendapatkannya kembali,” sambungnya.

Cedera ini menambah rentetan absennya Roberto Firmino bersama Liverpool. Terakhir ia bermain kontra Manchester City di Liga Inggris 2021-2022 pada 10 April silam. Sejak saat itu, Roberto Firmino kembali menempi lantaran kondisinya yang tak memungkinkan bermain.

Selain Roberto Firmino, Jurgen Klopp juga belum bisa memastikan kondisi Curtis Jones dan Kostas Tsimikas. Ia menuturkan, keduanya masih dalam pemulihan akibat diare menjelang pertandingan melawan Villarreal yang berakhir 2-0 di semifinal Liga Champions 2021-2022, tengah pekan lalu.

“Kami memiliki sedikit, dan saya berharap itu tidak benar-benar meluas atau menjadi lebih besar, tetapi sedikit masalah dengan sedikit diare, Curtis (Jones) dan Kostas (Tsimikas). Kostas sudah kembali kemarin, Curtis tidak bisa berlatih kemarin. Jadi, kedua pemain ini absen (saat melawan Villarreal),” papar Jurgen Klopp. Sementara itu, ini merupakan pertemuan kedua Liverpool dengan Newcastle United di Liga Inggris 2021-2022. Sebelumnya, The Reds (julukan Liverpool) berhasil meraih kemenangan 3-1 atas The Magpies (julukan Newcastle United), di Anfield, pada 17 Desember 2021 silam. Kala itu, tiga gol Liverpool dicetak Diogo Jota, Mohamed Salah, dan Trent Alexander Arnold. Sementara, Jonjo Shelvey menyumbang satu gol untuk Newcastle. Selanjutnya, kedua tim akan bersua di St. James Park malam ini, pukul 18.30 WIB.