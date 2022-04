JELANG Newcastle vs Liverpool di pekan ke-35 Liga Inggris 2021-2022, tim berjuluk The Reds dalam penantian pecahkan rekor istimewa di kandang Newcastle. Seperti diketahui, The Reds bakal bertandang ke St James Park meladeni Newcastle pada Sabtu (30/4/2022) malam WIB.

Kunjungan Liverpool ke St James Park amat istimewa. Pasalnya, The Reds bisa mendapatkan rekor spesial lebih dari sekadar tiga poin.

Liverpool berpeluang mencatatkan sejumlah rekor baru. Mereka juga punya kans memecahkan rekor yang belum dicatatkan selama puluhan tahun.

Jika sukses mempermalukan Newcastle, maka Liverpool akan memecahkan rekor baru klub dengan jumlah kemenangan terbanyak dalam satu musim. Sejauh ini, Liverpool telah menang sebanyak 43 kali di semua kompetisi.

Liverpool pun telah mencetak 135 gol selama musim 2021-2022 di seluruh kompetisi. Mereka juga bisa mencetak rekor gol baru, jika berhasil menambah empat gol lagi.

Sekadar informasi, torhan gol terbanyak dalam satu musim Liverpool terjadi pada tahun 1985-1986 dengan jumlah 138 gol. Itu artinya, jika Liverpool mampu mencetak empat gol, maka mereka akan memecahkan rekor lama, yang belum bisa terpecahkan selama 36 tahun.Â

Selain pencapaian kolektif, laga malam nanti juga akan istimewa bagi sejumlah pemain Liverpool. Sang kapten, Jordan Henderson bakal memecahkan rekor sebagai pemain Liverpool pertama yang tampil sebanyak 50 kali dalam satu musim. Performanya yang konsisten membuahkan sebuah pencapaian fantastis baginya. Namun, Liverpool tidak bakal mendapatkan itu semua dengan mudah. Pasalnya, rekor kandang Newcastle dalam beberapa laga terakhir cukup membuat tim tamu tidak nyaman. Newcastle menyapu bersih enam laga kandang terakhir dengan kemenangan. Rekor tersebut merupakan pencapaian terbaik mereka sejak tahun 2004. Selain itu, Newcastle menatap laga nanti dengan bekal tren positif. Mereka tengah menikmati empat kemenangan beruntun dalam empat laga terakhir. Jadi sanggupkah The Reds cetak rekor istimewa?