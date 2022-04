LINK live streaming Inter Milan vs AS Roma dapat disaksikan di RCTI+. Laga seru Liga Italia 2021-2022 tersaji pada akhir pekan ini. Mempertemukan Inter Milan vs AS Roma, yang bakal berlangsung Sabtu (23/4/2022) pukul 22.40 WIB.

Pelatih AS Roma, Jose Mourinho mengakui siap meladeni laga kontra Inter Milan. Pria berdarah Portugal itu akan memberi perhatian lebih di lima menit pertama melawan Inter Milan. Ia tak ingin timnya kecolongan lebih awal, di pertandingan krusial ini.

Dalam lanjutan Liga Italia 2021-2022 yang digelar di San Siro itu, kedua tim membutuhkan kemenangan. Inter Milan perlu poin untuk mengejar perburuan Scudetto dengan AC Milan. Sementara AS Roma masih berjuang untuk bisa finis di zona Liga Champions musim depan atau peringkat empat klasemen Liga Italia 2021-2022.

Jose Mourinho sendiri sudah memiliki catatan tersendiri melawan mantan klubnya ini. Apalagi mereka akan berstatus sebagai tim tamu, yang notabene kerap kurang beruntung.

Misalnya saja pada laga di Coppa Italia 9 Februari 2022 lalu, ketika kedua tim bertemu di babak perempatfinal. Saat itu, Inter Milan di depan publiknya sendiri menang dengan skor 2-0.

Ketika itu, gol pertama Nerrazurri (julukan Inter Milan) dicetak pada menit kedua, melalui Edin Dzeko. Baru setelahnya pada menit ke-68 Alexis Sanchez memastikan tiket mereka ke babak semifinal.

Ternyata, kebobolan di menit awal menjadi perhatian tersendiri bagi pelatih 59 tahun itu. Dia berkata seandainya mereka saat itu tidak kebobolan, tentu bisa menguasai pertandingan dengan baik. “Kami tidak mampu memenangkan pertandingan. Kami tidak boleh melupakan lima menit pertama,” ucap Jose Mourinho dilansir Chiesa ditotti. “Tetapi, jika saya entah bagaimana bisa memblokir lima menit itu dari pikiran saya, saya akan mengatakan bahwa Roma bermain sangat baik melawan tim yang tidak mudah untuk dilawan dengan baik,” lanjutnya. Untuk diketahui, AS Roma sendiri kini berada di posisi kelima klasemen sementara Liga Italia 2021-2022 dengan 58 poin. Mereka terpaut lima angka dari Juventus, yang kini menempati urutan keempat klasemen Liga Italia 2021-2022. Sementara itu, Inter Milan kini berada di urutan kedua. Mereka telah mengantongi 69 poin, terpaut dua angka dari AC Milan, yang berada di posisi pertama klasemen sementara ini. Lantas siapa yang bakal mencuri kemenangan di laga ini? Pertandingan big match ini bisa disaksikan langsung via live streaming hanya di RCTI+.