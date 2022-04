LINK live streaming Bali United U-18 vs Indonesia All Star U-20 dapat disaksikan di sini atau di RCTI+. Laga Bali United U-18 vs Indonesia All Star U-20 digelar di Jakarta International Stadium pada Selasa, (19/4/2022) pukul 15.00 WIB.

Pertandingan ini merupakan perebutan posisi tiga turnamen International Youth Championship 2021. Mereka bertemu setelah hanya finis di posisi tiga dan empat pada klasemen akhir.

(Bali United U-18 bersiap menghadapi Indonesia All Star U-20)

Sekadar diketahui, turnamen ini diikuti empat tim. Sebut saja Barcelona U-18, Atletico Madrid U-18, Indonesia All Star U-20 dan Bali United U-18.

Setelah melalui tiga pertandingan atau keempatnya saling bertemu, Barcelona U-18 berada di puncak dengan koleksi tujuh angka. Barcelona U-18 tercatat menang 2-0 atas Atletico Madrid U-18 serta menghajar Bali United U-18 4-0.

Sementara itu, di satu laga sisa Barcelona U-18 bermain 0-0 kontra Indonesia All Star U-20. Bagaimana dengan posisi dua?

Posisi dua ditempati Atletico Madrid U-18 setelah meraup enam angka. Kemenangan disabet Atletico Madrid U-atas atas Bali United U-18 (5-0), serta menumbangkan Indonesia All Star 2-1.

Berhubung finis di posisi satu dan dua fase grup, Barcelona U-18 dan Atletico Madrid U-18 bakal bertemu di partai puncak. Partai final juga digelar di Jakarta International Stadium pada Senin, (19/4/2022) pukul 21.30 WIB. (Ilham Romadhona, pelatih Indonesia All Star U-20) Karena itu, berhubung Indonesia All Star U-20 dan Bali United U-18 finis di posisi tiga dan empat, mereka kembali bertemu di perebutan posisi tiga. Menarik menanti tim mana yang memenangkan pertandingan. Link live streaming Bali United U-18 vs Indonesia All Star U-20 dapat disaksikan di sini.