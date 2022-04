JAKARTA - Barcelona U-18 berhadapan dengan Atletico Madrid U-18 di laga final International Youth Championship (IYC) 2021 yang digelar di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta. Pertandingan ditayangkan secara langsung di MNCTV pada Selasa, 19 April 2022, pukul 20.00 WIB.

Bertanding di hari dan tempat yang sama, untuk perebutan juara ketiga, antara Indonesia All Stars U-20 menghadapi Bali United U-18 ditayangkan secara langsung di iNews, pukul 14.50 WIB. Kedua pertandingan juga dapat disaksikan live streaming melalui RCTI+ dan Vision +.

Atletico Madrid U-18 memastikan tiket final IYC 2021 setelah mengalahkan Indonesia All Star U-20 dengan skor tipis 2-1. Dua gol kemenangan Atletico Madrid U-18 dicetak oleh Ninte Natter Carungal (26’) dan Ivan Heranndez Munez (78’). Sedangkan, 1 gol Indonesia All Star dicatat oleh Fajar Fathur Rahman (18’).

Dipertandingan lainnya, Barcelona U-18 sudah memastikan melaju ke final terlebih dahulu setelah mengatasi perlawanan Bali United U-18 dengan skor telak 4-0. Empat gol kemenangan Barcelona U-18 dicetak oleh Jorge Javier Espinal Diaz (9', 68'), Nil Caldero Soteres (44'), dan Jan Molina Vilaseca (75').

Di babak penyisihan, Barcelona U-18 berhasil keluar sebagai juara grup dengan torehan 7 poin dan Atletico Madrid U-18 sebagai runner up dengan koleksi 6 poin. Sedangkan, Indonesia All Star menempati posisi ketiga dengan raihan 4 poin dan diposisi terakhir dihuni oleh Bali United U-18.

Malam ini merupakan momen bersejarah juga bagi Indonesia. Pasalnya, malam ini akan ada soft launching Jakarta International Stadium (JIS) yang dimeriahkan oleh Yura Yunita. Stadion ini menjadi primadona baru Ibukota, kemegahannya membuat semua mata terbelalak.

Bagaimana tidak, keindahannya di malam hari sangat memanjakan mata para pengunjung. Lampu yang melapisi stadion ini memiliki warna yang bagus, selalu berganti-ganti dan juga memiliki gradasi warna yang nyaman dilihat. Selain itu, JIS memiliki rumput hybrid yang diketahui kualitasnya sama seperti markas Bayern Munchen, Allianz Arena.

