KESERUAN dari International Youth Championship (IYC) 2021 masih berlanjut. Hari ini, Selasa (19/4), akan ada laga perebutan juara ketiga (Indonesia All Star U-20 vs Bali United U-18) dan final (Barcelona U-18 vs Atletico Madrid U-18) di Jakarta International Stadium (JIS).

Diawali dengan laga perebutan juara ketiga yang mempertemukan Indonesia All Star U-20 vs Bali United U-18. Pada pertandingan sebelumnya, keduanya harus menerima kekalahan dari tim rival.

Indonesia All Star yang gagal melaju ke final usai ditaklukkan oleh Atletico Madrid U-18 dengan skor 1-2. Setali tiga uang, Bali United U-18 juga kalah telak atas Barcelona (0-4).

Di pertandingan hari ini, keduanya akan bangkit kembali untuk memperebutkan peringkat juara ketiga. Lantas, sama-sama merupakan wakil Indonesia, Siapakah yang akan meraih gelar juara ketiga?

Saksikan International Youth Championship 2021 hari ini (Selasa, 19 April 2022) pukul 14.50 WIB

Selanjutnya, keseruan masih akan berlanjut dengan menghadirkan laga pamungkas antara Barcelona U-18 vs Atletico Madrid U-18 yang siap memperebutkan gelar juara di babak final nanti. Pada pertandingan sebelumnya, keduanya tampil mendominasi dengan menunjukkan kemampuannya hingga berhasil meraih kemenangan.

Pada big match kali ini yang mempertemukan kedua tim Eropa dan menempati peringkat teratas di klasemen grup. Siapakah yang berhasil meraih gelar juara? Saksikan International Youth Championship 2021 pukul 01.00 WIB dini hari