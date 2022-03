SEBANYAK 7 negara akan lolos ke Piala Dunia 2022 pada Rabu, 30 Maret 2022 dini hari WIB. Sebanyak lima negara dari zona Afrika, sedangkan dua lainnya dari Eropa.

Dini hari nanti bakal digelar leg II babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Afrika. Senegal akan menjamu Mesir, Aljazair vs Kamerun, Nigeria vs Ghana, Maroko vs Kongo dan Tunisia vs Mali.

(Timnas Mesir menang 1-0 atas Senegal di leg I babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Afrika)

Di leg I yang berlangsung pada Sabtu 26 Maret 2022 dini hari WIB, hanya Mesir, tim tuan ruan rumah yang memenangkan pertandingan. Saat itu, Mesir menang 1-0 atas Senegal.

Sementara itu, tuan rumah lain gagal meraih hasil positif. Sebut saja tuan rumah Kamerun yang ditumbangkan Aljazair 0-1, serta tim tamu Tunisia menang 1-0 atas Mali. Sementara itu, Ghana bermain 0-0 dengan Nigeria dan Maroko menahan tuan rumah Kongo 1-1.

Karena itu, tim yang menjadi tuan rumah di leg II yakni Aljazair, Nigeria, Maroko dan Tunisia lebih berpeluang lolos ke Piala Dunia 2022. Begitu juga dengan Senegal. Meski kalah di pertemuan pertama, peluang mereka untuk lolos cukup besar, mengingat laga kedua digelar di kandang sendiri.

Sementara itu, di zona Eropa bakal menggelar laga final playoff Kualifikasi Piala Dunia 2022 yang mempertemukan Polandia vs Swedia dan Portugal vs Makedonia Utara. Tim yang memenangkan pertandingan bakal lolos ke Piala Dunia 2022.

Karena itu, kapten Timnas Portugal, Cristiano Ronaldo, bakal berjuang membawa sang negara lolos ke Piala Dunia 2022. Terlebih, Piala Dunia 2022 kemungkinan besar menjadi Piala Dunia terakhirnya, mengingat Cristiano Ronaldo sudah berusia 37 tahun. Setelah ditemukan tujuh tim yang lolos, itu berarti sudah ada 27 tim yang terdaftar di Piala Dunia 2022. Mengingat peserta Piala Dunia 2022 adalah 32 negara, lantas dari mana saja lima tim sisanya? UEFA masih memiliki satu slot lagi, mengingat laga final playoff Skotlandia/Ukraina vs Wales baru digelar pada Juni 2022. Kemudian, zona CONCACAF masih memiliki dua wakil sisa yang bakal ditemukan pada Kamis, 31 Maret 2022 dini hari WIB. Dua wakil lainnya adalah pemenang laga playoff antarkonfederasi yang digelar pada 13 atau 14 Juni 2022. Tim peringkat lima zona CONMEBOL bakal bertemu tim peringkat tiga zona Asia. Sementara itu, tim peringkat empat zona CONCACAF bakal bersua juara Oseania.