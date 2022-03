JADWAL playoff Piala Dunia 2022 zona Eropa malam ini sudah dirilis. Rencananya bakal digelar empat pertandingan yang meliputi path A, B dan C.

Seharusnya ada dua laga semifinal Path A yang digela dini hari nanti yakni Wales vs Austria dan Skotlandia vs Ukraina. Hanya saja, laga Skotlandia vs Ukraina mengalami penundaan.

(Timnas Wales akan tampil menghadapi Austria)

Hal itu karena invasi militer yang dilakukan Rusia ke Ukraina membuat Timnas Ukraina mendapat keringangan dari Federasi Sepakbola Dunia (FIFA). Rencananya, laga Skotlandia vs Ukraina baru digelar pada medio Juni 2022.

Nantinya, pemenang semifinal path A bakal bertemu di final. Tim pemenang bakal mendapatkan tiket lolos ke Piala Dunia 2022.

Kemudian di Path B ada Swedia vs Republik Ceko. Pemenang laga ini bakal bersua Polandia yang tanpa berpeluh keringat sudah lolos ke final playoff path B.

Polandia lolos karena sang lawan, Rusia, dicoret paksa oleh FIFA. Hal itu efek invasi militer yang dilakukan Rusia kepada Ukraina

Terakhir ada path C. Di path C bakal menggelar dua pertandingan, yakni Italia vs Makedonia Utara dan Portugal vs Turki. (Timnas Portugal berjuang lolos ke Piala Dunia 2022) Di atas kertas, Italia dan Portugal dijagokan lolos ke final playoff. Selain karena secara kualitas mereka lebih hebat ketimbang lawan-lawannya, Italia dan Portugal juga akan bertindak sebagai tuan rumah di semifinal playoff. Menarik menanti aksi bintang Timnas Portugal, Cristiano Ronaldo. Pesepakbola 37 tahun ini memiliki ambisi tampil di Piala Dunia 2022. Bisa dibilang, Piala Dunia 2022 merupakan kesempatan terakhirnya mentas di turnamen antarnegara paling bergengsi tersebut. Karena itu, jangan heran jika di laga kontra Turki, Cristiano Ronaldo bakal menggila seperti mencetak hattrick. Jika sama-sama lolos ke final, Portugal dan Italia bakal memperebutkan satu tiket lolos Piala Dunia 2022 di Estadio Do Dragao pada Rabu, 30 Maret 2022 dini hari WIB. Berikut jadwal playoff Piala Dunia 2022 zona Eropa malam ini: Jumat, 25 Maret 2022 pukul 02.45 WIB Wales vs Austria (Path A) Swedia vs Republik Ceko (Path B) Italia vs Makedonia Utara (Path C) Portugal vs Turki (Path C)