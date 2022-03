LIVERPOOL – Liverpool siap berjuang keras berburu tanda tangan striker bintang Bayern Munich, Robert Lewandowski. Demi melancarkan usahanya, Liverpool bahkan dikabarkan menyiapkan dana besar mencapai 70 juta euro atau sekira Rp1,1 triliun.

Ya, Lewandowski memang tampaknya akan menjadi buruan klub-klub top Eropa dalam bursa transfer musim panas 2022. Sebab, masa depannya di Bayern sendiri diterpa rumor kurang sedap.

Tak ada yang mengelak bahwa pemain berusia 33 tahun ini masih menjadi yang terbaik di planet ini. Apalagi, Lewandowski selalu masuk nominasi Ballon dOr dalam dua tahun terakhir.

Musim ini, striker asal Polandia itu telah mencetak 45 gol luar biasa hanya dalam 37 penampilan untuk Bayern. Sebanyak itu, 31 di antaranya terjadi di Liga Jerman saat Bayern Munich berada di jalur untuk gelar ke-10 berturut-turut.

Namun, masa depan Lewandowski di Allianz Arena masih harus diselesaikan. Kontraknya akan berakhir pada musim panas 2023 dan dia belum menandatangani kontrak baru.

Melihat kenyataan itu, dilaporkan outlet Spanyol Fichajes, The Reds -julukan Liverpool- siap menawarkan dengan paket gaji yang sangat besar. Tapi, itu semua kembali lagi pada kepastiannya akhir musim ini.

Dari laporan itu juga menyebutkan Lewandowski pada akhirnya berencana meninggalkan Bayern. Namun, belum pasti apakah musim panas ini atau sebagai agen bebas pada tahun berikutnya.

Diklaim bahwa Liverpool telah mengajukan tawaran 70 juta euro untuk menggaet sang bintang. Di sisi lain, The Reds juga dilaporkan bersedia membayar Lewandowski sebesar 20 juta euro atau Rp315 miliar per tahun atau Rp5 juta per minggu.

Namun, Liverpool tetap berada di bawah saingan klub lain di Eropa. Dikabarkan, Real Madrid, Barcelona, dan Atletico Madrid juga telah memastikan diri berminat dengannya.

Ini bukan pertama kalinya Lewandowski dikaitkan dengan Liverpool. Pasalnya, The Reds menemui jalan buntu dalam hal masa depan Mohamed Salah. Namun laporan terakhir, striker 29 tahun itu tetap jadi prioritas untuk dipertahankan.