PEMAIN Persib Bandung, Henhen Herdiana, disebut gabung Bayern Munich, ini fakta sebenarnya. Kabar di atas pertama kali didengungkan akun fanbase Bayern Munich Indonesia, yakni @fcbayernfanid.

Mereka menyebut Bayern Munich mengeluarkan 1,5 juta euro atau sekira Rp24,3 miliar untuk mendapatkan fullback kanan berusia 26 tahun tersebut. Henhen Herdiana disebut didatangkan Bayern Munich untuk memberi persaingan kepada Benjamin Pavard di posisi kanan pertahanan.

Done deal! Bayern mencapai kesepakatan dengan bek sayap potensial asal Indonesia. Biaya transfer diperkirakan berkisar 1.5 juta Euro. Nehneh Geralish akan menerima gaji di atas Sarr. Here we go!,โ€ tulis akun Twitter @fcbayernfanid.

Unggahan di atas menarik perhatian fans Persib Bandung. Akun Twitter @iyang_april bahkan menyayangkan kegagalan manajemen Persib Bandung mempertahankan pemain seperti Henhen.

โ€œManejemen mata duitan, enggak bisa mempertahankan pemain yang bisa bantu juara liga! bobotoh harus ambil sikap,โ€ tulis akun @iyang_april.

Bahkan gelandang Persib Bandung, Marc Klok, juga ikut-ikutan. Dalam sebuah unggahan video di Instagram Persib Bandung, @persib, Marc Klok menyebut Henhen ke Bayern Munich.

โ€œ@henhenherdiana12 ke @fcbayern,โ€ singkat Marc Klok. (Marc Klok sebut Henhen ke Bayern Munich) Namun, kabar di atas nyatanya hanya candaan belaka. Rumor di atas merupakan bentuk apresiasi kepada performa Henhen Herdiana yang melesat bareng Persib Bandung musim ini. Henhen Herdiana tercatat 17 kali mentas di Liga 1 2021-2022 dengan koleksi satu assist. Ia berhasil menggeser kapten Persib Bandung, Supardi Nasir, ke bangku cadangan, Tentu harapannya suatu hari nanti ada pemain Indonesia yang gabung klub sebesar Bayern Munich. Hal itu penting untuk meningkatkan skill dan pengalaman pemain, yang berujung positif ke performa Timnas Indonesia.