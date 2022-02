GIANYAR โ€“ Liga 1 2021-2022 ikut terdampak dengan makin masifnya penyebaran virus Corona varian Omicron di Tanah Air. Beberapa klub telah melaporkan kasus Covid-19 yang muncul dalam skuad masing-masing.

Teranyar, laga PSM Makassar vs Persib Bandung ditunda. Laga ini seharusnya berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Rabu (2/2/2022), pukul 18.15 WIB.

Laga ini ditunda karena Persib Bandung hanya memiliki 13 pemain yang siap untuk bertanding. Alhasil, dalam emergency meeting, laga PSM vs Persib diputuskan ditunda.

โ€œUntuk hari ini, laga yang kami tunda adalah laga PSM vs persib. Sementara itu, tiga laga lainnya digelar sesuai jadwal. Jadi, dari empat pertandingan, satu kita tunda. Penundaan ini berdasarkan emergency meeting yang kami lakukan karena memenuhi syarat,โ€ kata wakil PT LIB dalam konferensi pers virtual, Rabu (2/2/2022).

Meski laga PSM vs Persib, tiga laga lainnya, yaitu PSS Sleman vs Persik Kediri, Persita Tangerang vs Borneo FC, dan PSIS Semarang vs Persebaya Surabaya dapat berlangsung sesuai jadwal. Sementara itu, untuk jadwal baru laga PSM vs Persib akan diinformasikan kepada kedua klub dan publik nanti.

Kabar ini tentu tidak menyenangkan untuk para penggemar Persib. Akan tetapi, penundaan ini demi kebaikan bersama.

