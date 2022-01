PUNE - Timnas Putri Jepang melawan Myanmar pada matchday pertama C Piala Asia Wanita 2022. Tanding di Kompleks Olahraga Shri Shivchhatrapat, Pune, India, Jumat (21/1/2022), sore WIB, Jepang menang besar 5-0 atas Myanmar.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Jepang mengawali pertandingan dengan cukup baik. Pasukan Futoshi Ikeda langsung berinisiatif menyerang lewat pergerakan dua sayapnya, Hinata Miyazawa dan Yui Hasegawa.

Namun, pada 10 menit pertama, Myanmar dapat mengantisipasi hal tersebut dengan baik. Tak sampai di situ, Myanmar membalas dengan serangan balik efektif.

Situasi tersebut tidak berlangsung lama setelah tim asuhan Futoshi Ikeda justru mampu unggul lebih dulu. Riko Ueki (22’) mampu membuka keunggulan untuk Jepang .

Ueki memanfaatkan umpan matang Yui Hasegawa untuk mencetak gol. Alhasil, tandukannya bersarang di gawang May Zin Nwe. Jepang unggul 1-0 hingga jeda pertandingan.

Babak Kedua

Pada babak kedua, Jepang langsung menggila dan mencetak tiga gol sekaligus. Gol pertama diciptakan oleh Yui Hasegawa (47’).

Kemudian, serangan Jepang kembali merobek gawang May Zin Nwe. Hikaru Naomoto (52’) menambah keunggulan Jepang .

Selepas gol tersebut, pasukan Futoshi Ikeda tidak mau mengendurkan serangannya. Alhasil, Yui Narumiya (70’), yang masuk dari bangku cadangan, membuat Jepang menjauh 4-0.

Sebelum pertandingan berakhir, Yui Hasegawa kembali mencatatkan namanya di papan skor. Pemain berusia 24 tahun itu menyepak bola dengan sempurna. Akhirnya, Jepang menang dengan skor telak 5-0.

Susunan pemain Jepang vs Myanmar :

Jepang (4-4-2): Ayaka Yamashita, Risa Shimizu, Saki Kumagai, Moeka Minami, Shiori Miyake (Takarada 84’), Yui Hasegawa, Fuka Nagano, Honoka Hayashi (Naomoto 43’), Hinata Miyazawa (Narumiya 69’), Mina Tanaka (Endo 46’), Riko Ueki (Sugasawa 69’).

Pelatih: Futoshi Ikeda

Myanmar (4-5-1): May Zin Nwe, Aye Aye Moe (Nant Zuu 90+2'), Kin Than Wai, Chit Chit, Phyu Phyu Win, Saw Thaw Thaw, Khin Marlar Thun, Thin Thin Yu (Wai 61’), Khin Mo Mo Thun (Ya Oo 87’), Nu Nu (Khin 61’), July Kyaw.

Pelatih: Myint Aung Tim