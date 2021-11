HASIL drawing playoff Piala Dunia 2022 zona Eropa baru saja dilangsungkan. Hasilnya, Portugal dan Italia berada dalam satu bagan.

Jika mereka sama-sama menang di semifinal playoff, otomatis Portugal dan Italia akan bertemu di final playoff. Berhubung dalam satu bagan hanya diambil satu kontestan, Piala Dunia 2022 berpotensi tanpa Cristiano Ronaldo (Portugal) atau Gianluigi Donnarumma (Italia).

(Cristiano Ronaldo bisa gagal tampil di Piala Dunia 2022)

Di semifinal playoff, Italia asuhan Roberto Mancini akan berhadapan dengan Makedonia Utara. Sementara itu, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan akan melawan Turki terlebih dahulu.

Tentunya sangat disayangkan salah satu dari kedua tim tersebut tak hadir dalam ajang empat tahunan paling bergengsi tersebut. Daya juang Negeri Piza sangat asyik untuk ditonton, sedangkan ini kesempatan terakhir CR7 –julukan Cristiano Ronaldo–membela negaranya di Piala Dunia.

Penyebabnya karena usia Cristiano Ronaldo sudah tak muda lagi yakni 36 tahun. Portugal dan Italia sendiri berada di bagan C.

Bagaimana dengan bagan A dan B? Bagan A menyajikan laga Skotlandia vs Ukraina dan Wales vs Austria. Sementara itu, bagan B mempertemukan Rusia vs Polandia dan Swedia vs Republik Ceko.

Dari babak playoff Piala Dunia 2022 zona Eropa ini, hanya tiga tiga tim yang diambil. Hal itu berarti, Eropa memiliki 13 slot tim yang lolos ke Piala Dunia 2022. (Lewandowski akan memimpin skuad Polandia di laga playoff Piala Dunia 2022 zona Eropa) Berikut hasil drawing Playoff Piala Dunia 2022 zona Eropa: Bagan A Skotlandia vs Ukraina Wales vs Austria Bagan B Rusia vs Polandia Swedia vs Republik Ceko Bagan C Italia vs Makedonia Utara Portugal vs Turki