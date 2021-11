TURIN - Performa Juventus naik-turun sejak musim lalu hingga sekarang. Pada musim lalu, Wakil Presiden Juventus, Pavel Nedved, pun murka dengan performa Bianconeri.

Amarah Nedved itu terungkap dalam film di Amazone Prime berjudul All or Nothing Juventus yang dirilis, Kamis 25 November 2021. Dalam film itu, kemurkaan Nedved tertangkap kamera.

Legenda Juventus itu memang dikenal sebagai sosok bersemangat saat menyaksikan laga Juventus, terlebih sejak masuk ke dalam jajaran manajemen Bianconeri. Ia pun mengkritik soal performa Juventus musim lalu setelah tersingkir di babak 16 besar Liga Champions.

"Banyak yang arogan, mereka tersingkir dari Liga Champions, kita harus kesana dan menggeplak kepala mereka," kata Nedved, dilansir dari Football Italia, Jumat (26/11/2021).

Namun, Direktur Olahraga, Fabio Paratici, yang kini pindah ke Tottenham Hotspur, menegaskan performa buruk itu merupakan masalah Juventus. Tetapi, Nedved menilai kendala utama ada di ruang ganti para pemain. "Tidak! Itu (masalahnya ada pada) mereka! Mereka!" jelas Nedved. Sebagaimana diketahui, Juventus gagal mempertahankan gelar Liga Italia pada musim lalu. Mereka bahkan hanya finis keempat di klasemen akhir Liga Italia musim lalu. Sayangnya, keterpurukan Juventus berlanjut ke musim ini. Di Liga Italia, Juventus kini ada di posisi kedelapan dengan koleksi 21 poin.