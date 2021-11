ROMA - Jose Mourinho dilaporkan sedang mengincar salah satu pemain Manchester United untuk didatangkan pada bursa transfer musim dingin 2022 mendatang. Dia adalah bek kanan Setan Merah asal Portugal, Diogo Dalot.

Kabar tersebut datang dari media Italia, Football Italia pada Kamis (18/11/2021). Menurut laporan itu, Dalot adalah pemain pertama yang ingin didatangkan The Special One -julukan Mourinho ke AS Roma.

Bidikannya terhadap Dalot bukan tanpa sebab. Mengingat, Mourinho tertarik lantaran pemain asuhan Ole Gunnar Solskjaer itu punya pengalaman karena sempat merumput di Tanah Italia saat dipinjam AC Milan pada Oktober 2020 hingga Juni 2021.

Sejatinya, Dalot jarang mendapat kesempatan tampil untuk Iblis Merah -julukan Manchester United. Pasalnya, ia baru mendapat jatah tiga pertandingain di Liga Inggris 2021-2022. Secara total, ia sudah memainkan enam laga di seluruh kompetisi.

Namun saat dipinjam Milan, Dalot mendapat banyak kepercayaan. Meski hanya bermain sekitar delapan bulan, ia mendapatkan jatah 33 kali bermain, di antaranya melesatkan dua gol, dan tiga assist.

Dilansir dari Transfermarkt, harga jasanya saat ini dibanderol senilai sembilan juta poundsterling (Rp172,8 miliar). Sempat ingin meminjam lebih dulu, namun Man United dikabarkan lebih tertarik untuk menjualnya. Di sisi lain, Mourinho juga sudah menyiapkan bidikan cadanannya jika Dalot gagal didatangkan. Pemain itu ialah bek Sampdoria, Bartosz Bereszynski. AS Roma kini menempati posisi keenam di klasemen Liga Italia 2021-2022. Pasukan Mourinho sudah meraih 19 poin, hasil enam kemenangn, satu imbang, dan lima menelan kekalahan.