DANI Alves resmi gabung Barcelona pada Sabtu, (13/11/2021) dini hari WIB. Pesepakbola 38 tahun itu dikontrak hingga akhir musim ini atau 30 Juni 2022. Kehadiran Dani Alves pun mengencangkan spekulasi kembali bergabungnya Lionel Messi (PSG) dengan Barcelona.

Menurut laporan Four Four Two, kehadiran Xavi Hernandez di kursi pelatih Barcelona menjadi daya tarik Dani Alves dan Lionel Messi kembali berkostum Barcelona. Sebelum gabung Barcelona, Dani Alves berstatus pemain klub asal Brasil, Sao Paulo.



Namun, pada September 2021 Dani Alves memilih meninggalkan Sao Paulo karena masalah gaji. Sementara Lionel Messi saat ini terikat kontrak dengan PSG hingga 30 Juni 2023.

Ketika kontraknya berakhir, Barcelona langsung mendekati Lionel Messi. Dalam posisi itu, Barcelona dapat mendatangkan Lionel Messi secara gratis, mengingat kontrak La Pulga telah berakhir.

Akan tetapi, jika kondisi keuangan Barcelona membaik, Blaugrana –julukan Barcelona– bisa mendatangkan Lionel Messi lebih cepat. Menurut laporan Four Four Two, sederet bintang akan meninggalkan Camp Nou.

Sebut saja Marc-Andre ter Stegen yang diburu Newcastle United, Frenkie de Jong (Manchester City) dan Trincao (Wolverhampton Wanderers). Untuk nama yang disebut terakhir sudah dipinjamkan ke Wolverhampton dan berpotensi mendapat kontrak permanen.

Sekarang yang jadi pertanyaan, jika Dani Alves dan Lionel Messi kembali ke Barcelona, ada jaminan Blaugrana –julukan Barcelona– bakal Berjaya? Di sepakbola tak ada yang pasti. (Lionel Messi segera kembali ke Barcelona) Namun, Barcelona sudah memiliki modal dasar atas nama Xavi Hernandez. Pelatih 41 tahun itu Berjaya saat menangani Al-Sadd (Qatar). Selama tiga tahun menangani klub tersebut, Xavi Hernandez menghadirkan tujuh trofi. Di awal-awal menangani Barcelona, Xavi Hernandez pun menunjukan ketegasannya. Menurut laporan Fichajes, ia mencoret tiga pemain yang dinilai gagal memenuhi ekspektasinya. Sebut saja Luuk de Jong, Samuel Umtiti dan Norberto Neto. Menarik menanti kiprah Barcelona di bawah arahan Xavi Hernandez. Ia akan memimpin laga pertama Barcelona kontra Espanyol di lanjutan Liga Spanyol 2021-2022 pada Sabtu, 20 November 2021.