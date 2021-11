LIONEL Messi mengonfirmasi akan kembali ke Barcelona. Ia menyebut Barcelona sebagai rumahnya. Namun, saat ditanya kapan ia akan kembali ke Barcelona, La Pulga –julukan Lionel Messi– tak bisa memastikannya.

Keluarga yang menjadi pendorong Lionel Messi kembali ke Barcelona. Tak hanya klub Barcelona, namun juga Kota Barcelona membuat La Pulga dan keluarga rindu untuk kembali tinggal di sana.

(Lionel Messi dan keluarga rindu Barcelona)

“Kami akan tinggal di Barcelona dan hidup kami akan dlanjutkan di sana. Itu yang istri saya dan saya inginkan,” kata Lionel Messi mengutip dari Four Four Two, Selasa (2/11/2021).

“Saya tidak tahu apakah saya kembali (ke Barcelona) ketika kontrak saya bersama PSG berakhir atau tidak,” lanjut Lionel Messi.

Tak hanya menjadi pemain, ada posisi lain yang dibidik Lionel Messi ketika nantinya kembali ke Barcelona. Pesepakbola peraih trofi Ballon dOr 2021 itu bertekad menjadi Sekretaris Teknik Barcelona.

Dengan menjadi Sekretaris Teknik, kesempatan Lionel Messi menjadikan Barcelona sebagai klub yang sehat secara bisnis dan prestasi otomatis terbuka lebar. Jadi, kapan Lionel Messi kembali ke Barcelona?

“Saya akan senang jika menjadi sekteraris teknik. Saya tak tahu apakah itu bisa di Barcelona atau tidak. Jika ada kemungkinan, saya ingin berkontribusi lagi sebisa mungkin untuk Barcelona. Barcelona klub yang saya cintai dan saya ingin klub ini terus berkembang dan menjadi salah satu yang terbaik di dunia,” kata Lionel Messi. (Lionel Messi melempem di PSG) Per musim panas 2021, Lionel Messi memutuskan meninggalkan Barcelona dan gabung PSG. Sebenarnya, Lionel Messi ingin bertahan di Barcelona. Namun, karena aturan batasan gaji yang diterapkan otoritas Liga Spanyol, Barcelona gagal mengontrak ulang Lionel Messi. Padahal, Lionel Messi saat itu sudah bersedia dipotong gajinya sebesar 50 persen. Sekadar informasi, batas maksimal pemotongan gaji yang diterima pemain adalah 50 persen. Karena itu, Lionel Messi gagal memperpanjang kontrak bersama Barcelona dan kini membela PSG.