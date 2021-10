PREDIKSI Juventus vs Sassuolo di pekan ke-10 Liga Italia 2021-2022 bisa dilihat pada artikel ini. Laga ini sendiri dipastikan berjalan seru dan menarik karena ambisi kedua tim merebut poin penuh.

Ya, ajang Liga Italia 2021-2022 siap berlanjut. Kali ini, ada laga tengah pekan yang akan digelar mulai Selasa 26 Oktober malam WIB. Juventus sendiri dijadwalkan bertanding melawan Sassuolo pada Rabu 27 Oktober 2021 pukul 23.30 WIB.

Mengingat laga akan digelar di markas Juventus, yakni Stadion Allianz, armada Massimiliano Allegri dipastikan mendapat motivasi lebih untuk meraih kemenangan. Sebab, mereka akan tampil di hadapan publiknya.

Juventus juga akan memiliki modal apik dalam laga itu lewat rentetan hasil manis yang diraihnya dalam beberapa pertandingan terakhir. Tercatat, Bianconeri -julukan Juventus- tak menelan kekalahan di lima laga terakhir Liga Italia.

Teranyar, pada akhir pekan lalu, Juventus berhasil menggagalkan kemenangan Inter Milan usai mengakhiri laga dengan skor 1-1. Semua itu terjadi berkat gol penalti Paulo Dybala di ujung laga.

Dengan hasil ini, Juventus pun menempati posisi keenam di klasemen sementara Liga Italia 2021-2022. Kondisinya berbeda dengan Sassuolo yang terpuruk di posisi ke-13 pada klasemen sementara saat ini.

Hasil yang didapat Sassuolo dalam lima laga terakhir di Liga Italia pun tak seciamik Juventus. Mereka meraih dua kemenangan, dua kekalahan, dan satu hasil imbang.

Namun, tuan rumah tetap tak boleh memandang remeh Sassuolo. Sebab, mereka bahkan baru saja memetik kemenangan pada akhir pekan lalu. Menjamu Venezia, Sassuolo menang dengan skor 3-1.

Nama Domenico Berardi harus diwaspadai oleh Juventus. Sebab, dia sudah membuktikan diri mampu tampil ciamik di musim ini dengan sudah mengemas 4 gol.

Dengan kondisi ini, laga Juventus dan Sassuolo dipastikan berjalan seru dan menarik. Beragam prediksi pun muncul soal hasil laga, namun Okezone memprediksi bahwa laga ini akan berakhir dengan skor 3-1 untuk kemenangan Juventus.

Berikut prediksi skor Juventus vs Sassuolo:

Okezone: Juventus 3-1 Sassuolo

Football Wishpers: Juventus 2-0 Sassuolo

Berikut prediksi line-up Juventus vs Sassuolo:

Juventus XI (4-4-2): Wojciech Szczesny; Danilo, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Alex Sandro; Juan Cuadrado, Manuel Locatelli, Weston McKennie, Federico Bernardeschi; Alvaro Morata, Dejan Kulusevski

Sassuolo (4-2-3-1): Andrea Consigli; Jeremy Toljan, Vlad Chiriches, Gian Marco Ferrari, Rogerio; Davide Frattesi, Maxime Lopez; Domenico Berardi, Giacomo Raspadori, Filip Duricic; Gianluca Scamacca.

Berikut 5 pertemuan terakhir Juventus vs Sassuolo:

(13/5/2021)

Sassuolo 1-3 Juventus

(11/1/2021)

Juventus 3-1 Sassuolo

(16/7/2020)

Sassuolo 3-3 Juventus

(1/12/2019)

Juventus 2-2 Sassuolo

(11/2/2019)

Sassuolo 0-3 Juventus