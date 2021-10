JADWAL Liga Eropa 2021-2022, Kamis (21/10/2021), malam WIB hingga Jumat 22 Oktober 2021 dini hari WIB akan melangsungkan 14 pertandingan. Salah satunya mempertemukan juara Liga Champions 1987-1988 asal Belanda, PSV Eindhoven, kontra AS Monaco (Prancis).

Laga akan digelar di Philips Stadium, Belanda pada Jumat, 22 Oktober 2021 pukul 02.00 WIB. Kedua tim bersaing untuk merebut posisi puncak Grup B Liga Eropa 2021-2022.

(PSV akan menjamu AS Monaco)

PSV Eindhoven dan AS Monaco saat ini mengoleksi poin sama yaitu empat dari hasil satu kemenangan, satu imbang, dan belum pernah kalah. Namun, PSV untuk sementara berada di puncak klasemen karena memiliki selisih gol tiga kali lebih banyak atas AS Monaco.

Di laga lainnya yang tak kalah seru adalah pertemuan antara Lazio melawan Marseille di Grup E. Laga ini akan dilangsungkan di Stadion Olimpico, Roma pada Kamis, 21 Oktober 2021 pukul 23.45 WIB.

Biancoceleste –julukan Lazio- diuntungkan dengan tampil di hadapan publiknya sendiri. Apalagi mereka memiliki rekor bagus bila bermain di Stadion Olimpico.

Tim besutan Maurizio Sarri ini memiliki catatan tak terkalahkan dalam 12 laga kandang terakhir. Hal itu termasuk menang atas Inter Milan dalam lanjutan Liga Italia 2021-2022 pekan lalu.

Sementara di kubu Marseille, mereka masih mengincar kemenangan perdananya di gelaran Liga Eropa 2021-2022. Sebelumnya, mereka baru mendapatkan dua kali hasil imbang dan kini menempati peringkat tiga klasemen.

Di jam yang sama juga akan menyajikan duel seru tim yang selalu meraih kemenangan di dua laga awal yakni Bayer Leverkusen melawan Real Betis. Bermain di Estadio Benito Billamarin, Spanyol, dua tim ini akan saling sikut untuk mengamankan puncak klasemen.

(Real Betis akan menghadapi Bayer Leverkusen)

Kemudian ada laga yang menjadi kesempatan bagi Napoli untuk meraih kemenangan perdananya di Liga Eropa 2021-2022 yakni melawan Legia Warsawa. Nyatanya, posisi pertama yang mereka capai sejauh ini di liga domestik belum berpengaruh di Eropa. Mereka justru terdampar di juru kunci.

Tak ketinggalan laga lainnya seperti Rapid Wina vs Dinamo Zagreb, Fenerbahce vs Royal Antwerp, Ludogorets vs Braga, Midjylland vs Crvena Zvevda, Sparta Praha vs Olympique Lyon, SK Sturm Graz vs Real Sociedad, West Ham vs Genk, Lokomotiv Moscow vs Galatasaray, Rangers vs Brondby, Eintracht Frankfurt vs Olympiacos.

Berikut Jadwal Liga Eropa 2021-2022 Malam Ini:

Kamis, 21 Oktober 2021

Pukul 23.45 WIB:

Rapid Wina vs Dinamo Zagreb

Real Betis vs Leverkusen

Lazio vs Marseille

Fenerbahce vs Royal Antwerp

Ludogorets Razgrad vs Braga

Midjylland vs Crvena Zvevda

Jumat, 22 Oktober 2021

Pukul 02.00 WIB:

Sparta Praha vs Olympique Lyon

SK Sturm Graz vs Real Sociedad

West Ham vs Genk

Lokomotiv Moscow vs Galatasaray

Napoli vs Legia Warsawa

Glasgow Rangers vs Brondby

PSV vs AS Monaco

Eintracht Frankfurt vs Olympiakos