IRFAN Bachdim mengirimkan pesan menyentuh di akun Instagram-nya, @ibachdim. Pesepakbola 33 tahun itu menyampaikan salam perpisahan kepada PSS Sleman, klub yang baru saja ia tinggalkan.

Mantan pemain FC Utrecht ini resmi meninggalkan PSS Sleman pada Kamis, 7 Oktober 2021. Irfan Bachdim meninggalkan PSS Sleman setelah mencapai kesepakatan dengan manajemen untuk berpisah.

Manajer PSS Sleman, Danilo, mengatakan Irfan Bachdim tidak mengundurkan diri. Setelah 2-3 kali bertemu, Irfan Bachdim dan manajemen PSS Sleman untuk berpisah.

“Saya memastikan tidak benar kabar tentang Bachdim mengundurkan diri. Kita bertemu 2-3 kali, dan sepakat mengakhiri kerjasama. Kami mempertimbangkan banyak hal sebelum mencapai kesepakatan bersama,” ujar Danilo dilansir dari situs resmi PSS.

“Saya berharap dia masih tetap berkiprah di sepakbola. Terima kasih atas kebersamaan di PSS, bagi saya sepakbola adalah tentang persaudaraan. Jadi uap apun yang kita lakukan di sini ada baik dan jeleknya, tapi kita tetap bersaudara,” lanjut Danilo.

Irfan Bachdim yang turun di empat laga Liga 1 2021-2022 dengan koleksi satu gol, mengaku berat meninggalkan PSS Sleman. Namun, ini keputusan yang harus ia ambil.

“Ini adalah keputusan yang sulit. Meninggalkan teman-teman, itu juga sangat menyakitkan buat saya. Tapi saya harus mengikuti kata hati dan menjalani apa yang membuat saya bahagia. Bagi saya, keluarga adalah hal terpenting di dalam hidup. Mereka adalah inspirasi dan motivasi terbesar untuk saya. Dan saya tidak merasa nyaman ketika mereka tidak bisa bersama saya dalam waktu yang cukup lama,” kata Irfan Bachdim mengutip dari Instagram-nya, @ibachdim.

“Untuk itu saya ingin berterima kasih kepada management, staff dan semua teman-teman pemain PSS karena sudah memahami saya. Saya selalu berharap dan berdoa yang terbaik untuk PSS di Liga 1 nanti,” lanjut penyerang andalan Timnas Indonesia di Piala AFF 2010 itu.

“Dan tentu saja, terima kasih untuk semua Sleman Fans yang sudah menyambut saya dengan baik. Saya minta maaf karena belum dapat memenuhi tujuan yang sudah saya impikan di PSS. Tapi saya berharap teman-teman dapat mengerti situasi yang saya hadapi dan saya ingin yang terbaik untuk PSS. Sekali lagi, terima kasih semuanya! This is not a good bye but a see you soon!,” tutup Irfan Bachdim.

Sejauh ini belum diketahui ke mana akan berlabuh. Dipercaya dalam waktu dekat, rehat dari sepakbola menjadi yang dipilih Irfan Bachdim.