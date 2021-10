ZAPORIZHZHIA – Pelatih AS Roma, Jose Mourinho, mengomentarai penampilan Chris Smalling di laga kontra Zorya Luhansk dalam matchday kedua Grup C Liga Konferensi Eropa 2021-2022. Melihat Smalling berhasil mencetak gol usai comeback dari cedera, Mourinho tanpa ragu melontarkan sanjungan besar.

Ya, Smalling memang diketahui berhasil mencetak gol perdana setelah kembali dari cederanya saat AS Roma menang atas Zorya. Laga itu digelar pada Rabu 30 September 2021 malam.

Mantan bek Manchester United itu tampil sejak menit pertama di laga yang berakhir dengan skor 3-0 untuk kemenangan AS Roma tersebut. Smalling hadir untuk menggantikan posisi Gianluca Mancini yang harus absen.

Bermain di Stadion Slavutych-Arena, Ukraina, Smalling memberikan kekuatan di lini bertahan AS Roma dengan meminimalisasi serangan Zorya. Di sisi lain, ia juga kerap berbahaya dalam membantu serangan.

Benar saja, pemain berusia 31 tahun ini pun ikut menyumbangkan gol kedua di menit 66. Bersama Stephan El Shaarawy dan Tammy Abraham yang notabene penyerang, nama dia menghiasi papan skor.

Sebagaimana diketahui, Smalling sampai di laga ini setelah harus berjuang untuk pulih dari cederanya yang didapat dalam latihan. Ia pun sempat melewatkan empat pertandingan pertama AS Roma musim ini.

Mourinho yang juga pernah melatih Smalling saat di Manchester United menyanjung penampilannya di kedua kotak penalti. Dia melihat Smalling telah menjalankan tugasnya dengan baik sebagai pengganti Mancini.

“Sejak dia pulih, dia selalu tersedia. Hari ini, dengan absennya Mancini, dia bisa membantu pertahanan,” kata pelatih asal Portugal itu dalam konferensi pers pasca-pertandingan dikutip laman Metro, Jumat (1/10/2021).

“Dia bermain bagus dengan banyak komunikasi selain mencetak gol yang selalu merupakan bonus bagus,” lanjutnya.

Berkat bantuan Smalling, AS Roma kini memuncaki klasemen sementara Grup C Piala Konferensi Eropa 2021-2022. Kini, Giallorossi -julukan AS Roma- sudah mengumpulkan enam poin. Tentunya, Mourinho menantikan kiprah manis lain dari Smalling.