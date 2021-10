AS ROMA menang 3-0 atas Zorya Luhansk saat bertemu di lanjutan matchday kedua Grup C Liga Konferensi Eropa, Jumat (1/10/2021) dini hari WIB. Gol-gol AS Roma dalam laga ini dilesakkan Stephan El Shaarawy pada menit ketujuh, Chris Smalling (66’) dan Tammy Abraham (68’).

Berkat kemenangan ini, Giallorossi –julukan AS Roma– memimpin klasemen Grup C dengan enam poin. Mereka unggul dua angka dari Bodo/Glimt yang duduk di posisi dua.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama





Bermain sebagai tim tamu, Giallorossi langsung tancap gas sejak menit awal. Laga baru berjalan enam menit, AS Roma berhasil unggul terlebih dahulu. Berawal dari umpan terobosan yang diberikan Darboe, El Shaarawy berhasil membuka keran gol Giallorossi.

Meski tertinggal, Zorya pun kerap melakukan serangan demi serangan. Peluang didapat pada menit ke-16 lewat Gromov yang melakukan tendangan kerasnya ke gawang AS Roma. Namun, masih dapat ditangkap kiper AS Roma, Rui Patricio.

El Shaarawy nyaris menambah pundi-pundi golnya untuk AS Roma lewat peluangnya di menit ke-21. Pasalnya, pemain berpaspor Italia melesatkan tendangan ke arah kanan gawang Zorya. Namun, tendangannya dapat ditepis kiper lawan dan hanya berbuah sepak pojok.

Tim besutan Jose Mourinho itu berkali-kali menggempur gawang tuan rumah. Namun, beberapa peluang yang mereka ciptakan belum ada yang berbuah gol. Hingga laga berjalan sampai menit ke-35, skor tidak berubah. AS Roma unggul 1-0 atas Zorya.

Kubu tuan rumah dipaksa bermain bertahan dan hanya mengandalkan serangan balik. Tim asal Ukraina tersebut terlihat kesusahan menembus lini pertahanan AS Roma.

Hingga peluit panjang dibunyikan skor tetap tidak berubah. Giallorossi unggul 1-0 atas Zorya pada babak pertama.

Babak Kedua AS Roma tak menurunkan tempo permainannya sedikit pun. Mereka benar-benar menunjukan permainan yang apik dengan melakukan serangan demi serangan. Berkali-kali tim besutan Jose Mourinho mendapatkan peluang. Hingga akhirnya di menit ke-65, Smalling berhasil cetak gol lewat sundulannya. Gol tersebut berawal dari sepak pojok. Hanya berselang dua menit, gawang Zorya kembali dijebol. Kali ini gol AS Roma dicetak oleh Tammy Abraham. Berawal dari kombinasi apiknya, Nicolo Zaniolo melesatkan umpan cantik dan dapat dikonversikan menjadi gol oleh mantan penyerang Chelsea tersebut. AS Roma unggul 3-0 atas Zorya. Memasuki 10 menit terakhir, tak ada yang berubah dari permainan kedua tim. Giallorossi masih terus melancarkan serangan, sementara Zorya hanya bermain bertahan dan mengharapkan serangan balik. Hingga peluit panjang dibunyikan wasit, skor tidak berubah. AS Roma menang 3-0 di kandang Zorya. Susunan Pemain Zorya vs AS Roma: Zorya XI (4-3-3): Matsapura; Favorov, Imerekov, Cvek, Komchenovskiy; Buletsa (Cristian 69’), Nazarina, Kochergin; Kabayev, Gromov, Sayyadmanesh (Zahedi 69’). Cadangan: Zhylkin; Snuritsyn; Lunyov, Cristian; Zahedi, Gladky, Owusu, Alefirenko. Pelatih: Viktor Skripnik. AS Roma XI (4-2-3-1): Rui Patricio; Ibanez, Kumbulla, Smalling, Calafiori; Darboe (Diawara 70’), Critante; Perez (Zaniolo 62’), Pellegrini (Villar 77’), Shaarawy (Mayoral 78’); Shomurodov (Tammy Abraham 62’). Cadangan: Fuzato; Vina, Reynolds, Mancini; Villar, Diawara, Bove, Mkhitaryan; Tammy Abraham, Mayoral, Zaniolo, Zalewski. Pelatih: Jose Mourinho.