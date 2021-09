JADWAL Liga 1 2021-2022 hari ini, Jumat (24/9/2021), sudah dirilis. Rencananya ada empat laga yang dilangsungkan dari sore hingga malam WIB.

Laga pertama digelar pukul 15.15 WIB. Ada dua laga yang digelar bersamaan di jam tersebut, yakni Persita Tangerang vs Bali United dan Persiraja Banda Aceh vs Persipura Jayapura.

(Bali United akan menghadapi Persita Tangerang. (Foto: PT LIB)

Laga Persita vs Bali United dilangsungkan di Stadion Pakansari, sedangkan Persiraja Banda Aceh vs Persipura Jayapura digelar di Stadion Si Jalak Harupat. Laga Persita vs Bali United diprediksi berjalan sengit.

Hal itu berdasarkan performa yang mereka tunjukkan sejauh ini di Liga 1 2021-2022. Persita Tangerang mengoleksi enam angka dari tiga pertandingan. Sementara itu, Bali United meraup tujuh poin dalam tiga pertandingan.

Bagaimana dengan laga Persiraja vs Persipura Jayapura? Setelah gagal menang dalam tiga laga awal, ini merupakan momentum tepat Persipura racikan Jacksen F. Tiago bangkit dari keterpurukan dan kembali bersaing di papan atas.

Selanjutnya pada pukul 18.15 dilangsungkan laga Persebaya Surabaya vs Bhayangkara FC di Stadion Si Jalak Harupat. Sanggupkah Bajul Ijo –julukan Persebaya– menghentikan catatan belum terkalahkan Bhayangkara FC di Liga 1 2021-2022?

Laga penutup hari ini mempertemukan Persija Jakarta vs Persela Lamongan di Stadion Pakansari pukul 20.45 WIB. Persija Jakarta racikan Angelo Alessio praktis memburu kemenangan. Sebab, dalam tiga laga awal, Marko Simic dan kawan-kawan selalu gagal meraih kemenangan. Mumpung kerap meraih hasil positif saat bersua Persela Lamongan, jangan heran jika akhirnya Persija Jakarta meraih kemenangan perdananya di Liga 1 2021-2022 malam ini. Berikut jadwal Liga 1 2021-2022, hari ini, Jumat 24 September 2021: Persita Tangerang vs Bali United (pukul 15.15 WIB) Persiraja Banda Aceh vs Persipura Jayapura (pukul 15.15 WIB) Persebaya Surabaya vs Bhayangkara FC (pukul 18.15 WIB) Persija Jakarta vs Persela Lamongan (pukul 20.45 WIB)