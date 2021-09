BANDUNG - PSM Makassar menang 3-1 atas Persebaya Surabaya dalam lanjutan Liga 1 2021-2022. Kemenangan itu terasa manis bagi PSM karena mereka tertinggal lebih dulu.

Keberhasilan PSM membalikkan kedudukan pun mendapatkan pujian dari sang Pelatih, Milomir Seslija. Dia menyebut PSM main bagus dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Sabtu 18 September 2021 ini.

"Kita di awal-awal (pertandingan) tidak menaruh respek pada tim ini. Tapi, kita menunjukkan karakter yang asli dari PSM setelah mereka (Persebaya) mencetak gol," ujar Milo seusai laga, Minggu (19/9/2021).

"Bagi saya, ini adalah tim yang bagus, menyerang dengan tujuh-delapan pemain, dan kita jauh bermain baik dalam pertandingan ini," kata Milo -sapaan akrab Milomir Seslija.

Secara khusus, mantan pelatih Persiba Balikpapan itu kembali memuji semua pemain PSM. Semua pemain PSM adalah man of the match dalam laga itu, menurutnya.

"Kalaupun ada man of the match, semua pemain saya man of the match," pujinya.

Soal rahasia PSM untuk mengalahkan Persebaya, Milo pun membeberkannya. Dia menyatakan kuncinya adalah PSM mampu membuat permainan Persebaya tidak berkembang setelah unggul 1-0. "Kita tidak membuat mereka bermain sepakbola (dengan ciri khasnya). Secara bertahan, pun kita bagus," cetusnya. Sementara itu, striker Anco Jansen mengaku senang atas kemenangan timnya. Ia juga senang bisa mencetak dua gol yang membawa timnya meraup tiga poin. "Saya kira ini adalah kemenangan yang layak kami dapatkan. Mungkin bagus buat kita kemasukan 0-1. Setelah itu (Persebaya unggul), mereka tidak punya peluang, dan (permainan) kita membaik," ujar Anco.