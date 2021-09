SEJUMLAH pesepakbola bintang dunia pernah merasakan sengitnya merumput di Liga Inggris. Membela sejumlah tim top di Negeri Ratu Elizabeth -julukan Liga Inggris, para pesepakbola ini pun pernah bertarung sekuat tenaga memperebutkan gelar juara di Liga Inggris.

Namun sayangnya, tak semua pesepakbola bisa mempersembahkan hasil terbaik bagi timnya. Alhasil, trofi juara Liga Inggris tak pernah diangkat sejumlah nama hingga akhir kariernya di Liga Inggris.

Padahal, kiprah manis ditunjukkan sederet pesepakbola bintang yang kurang beruntung di Liga Inggris ini kala membela tim lainnya. Lalu, siapa saja pesepakbola tersebut? Berikut lima pesepakbola bintang yang tak pernah merasakan juara di Liga Inggris.

5. Gareth Bale

Di urutan kelima, ada nama Gareth Bale. Gelandang asal Wales ini pernah turut berkarier di Liga Inggris. Dia membela Tottenham Hotspur dalam dua periode dan juga Southampton.

Periode pertamanya bersama Tottenham Hotspur terjadi pada 2007-2013. Kemudian, Bale kembali membela tim berjuluk The Lilywhites itu pada musim 2020-2021. Tetapi kini, dia sudah kembali ke Real Madrid.

Bale sendiri secara luas dianggap sebagai salah satu pemain terbaik yang pernah menghiasi Liga Inggris. Namanya pun melambung saat membela Tottenham di periode pertamanya. Bale memenangkan banyak penghargaan individu karena penampilannya yang luar biasa kala itu.

Bahkan, Bale terpilih menjadi PFA Team of the Year selama tiga musim berturut-turut. Dia juga memenangkan PFA Player of the Year dua kali. Bale juga terpilih menjadi Pemain Muda PFA pada 2013, tahun yang sama dia dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Liga Inggris.

Namun, semua penghargaan individu ini tidak cukup untuk membawa Bale mengangkat trofi Liga Inggris. Hingga musim lalu, dia tetap gagal merasakan manisnya menjadi juara Liga Inggris.

4. Gianfranco Zola

Kemudian, ada nama Gianfranco Zola. Tak kalah dari Bale, Zola juga dianggap sebagai salah satu talenta hebat yang pernah tampil di Liga Inggris.

Pemain asal Italia itu menyabet banyak penghargaan individu kala merumput di Liga Inggris. Dia bahkan terpilih sebagai pemain terbaik Chelsea pada 2003 karena kualitas apik yang dimilikinya dalam dunia sepakbola.

Namun, semua kecemerlangan Zola di Stamford Bridge tidak cukup untuk memberinya gelar juara Liga Inggris. Zola bergabung dengan Chelsea pada 1996 dan dengan cepat menarik hati para pendukung Chelsea dengan penampilannya yang memukau selama tujuh tahun berikutnya.

Zoma tampil untuk Chelsea lebih dari 200 kali di Liga Inggris dan mencetak 59 gol. Tetapi, hingga akhir kariernya di Chelsea pada 2003, dia tetap gagal merengkuh gelar juara Liga Inggris.

3. Xabi Alonso Di urutan ketiga, ada nama Xabi Alonso. Nama pemain yang satu ini pernah memperkuat salah satu tim papan atas Inggris, yakni Liverpool. Dia bergabung dengan Liverpool dari Real Sociedad pada 2004 dan menghabiskan lima tahun di sana. Sayangnya, pemain asal Spanyol itu gagal mendulang hasil manis. Padahal, Alonso memainkan peran kunci bagi Liverpool di bawah manajer Rafael Benitez. Dia membuat 210 penampilan untuk klub berjuluk The Reds itu selama lima musim dan mencetak 19 kali. Alonso membantu Liverpool meraih gelar juara Piala FA, Piala Super UEFA, dan Community Shield bersama dengan trofi Liga Champions pada musim pertamanya di klub. Sayangnya, trofi Liga Inggris gagal diraih. 2. Steven Gerrard Nasib kurang menyenangkan juga didapat Steven Gerrard dalam memperebutkan gelar juara Liga Inggris. Pemain yang satu ini tentunya dikenal sebagai legenda dari Liverpool. Nama Gerrard begitu tersohor karena kehebatannya. Dia menghabiskan 17 musim di Liverpool dan menjadi kapten tim selama 12 musim. Sayangnya, semua kontribusi besar yang diberikan Gerrard gagal membuahkan trofi juara Liga Inggris. Dia memenangkan sembilan trofi selama waktunya di Anfield. Tetapi, tak ada trofi Liga Inggris di deretan pencapaiannya. 1. Luis Suarez Di urutan teratas, ada Luis Suarez. Sahabat dari Lionel Messi ini tak perlu diragukan lagi jika membicarakan soal kemampuan dalam mengolah si kulit bundar. Suarez sudah berhasil membawa tim meraih kesuksesan besar. Tetapi, kontribusi besar Luis Suarez gagal membawa Liverpool memperebutkan gelar juara Liga Inggris. Sang pemain telah tampil luar biasa selama merumput di Liga Inggris. Suarez yang selalu menjadi pemain kontroversial, tetapi bisa menunjukkan kualitasnya hingga menjadi salah satu striker terbaik di generasinya. Luis Suarez bergabung dengan Liverpool pada Januari 2011 dan membuat 110 penampilan Liga Inggris dengan mencetak 69 kali. Sayangnya, kontribusi besar Suarez belum bisa mengantarnya merebut trofi Liga Inggris. Hal ini terjadi hingga akhirnya dia hijrah ke Barcelona pada 2014. Kini, sang pemain pun sudah pindah ke Atletico Madrid.