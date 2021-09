BARCELONA membuat kejutan di hari penutupan bursa transfer musim panas 2021. Manajemen Blaugrana -julukan Barcelona– melepas sang penyerang, Antoine Griezmann, ke Atletico Madrid.

Namun, Antoine Griezmann tak dilepas secara permanen pada bursa transfer musim panas 2021. Pemain asal Prancis itu akan lebih dulu dipinjamkan selama setahun, dengan opsi permanen di musim panas 2022.

“Antoine Griezmann Kembali ke Atletico Madrid, HERE WE GO! Kesepakatan sekarang tercapai dengan Barcelona. Peminjaman sampai Juni 2022 dengan opsi pembelian seharga 40 juta euro,” kata jurnalis Italia, Fabrizio Romano, di akunTwitter-nya, @FabrizioRomano.

Jika nantinya dipermanenkan, Griezmann sudah mendapatkan bocoran kontrak dari manajemen Atletico Madrid. “Griezmann setuju dengan dua tahun kontrak plus satu tahun opsi perpanjangan. Ia Kembali ke Atletico. Perpindahan mengejutkan hari ini,” lanjut Fabrizio Romano.

Namun, kepindahan Antoine Griezmann ke Barcelona sempat hampir batal. Sebab, Atletico Madrid kabarnya batal mengambil Antoine Griezmann jika mereka gagal melepas Saul Niguez ke Chelsea.

Untungnya di detik-detik penutupan bursa transfer pada Rabu, (1/9/2021) pukul 05,00 WIB, kesepakatan antara Saul Niguez dan Chelsea tercapai. Alhasil, Antoine Griezmann dapat hengkang ke Atletico Madrid.

Lantas, siapa pemain yang diplot Barcelona untuk menggantikan posisi Antoine Griezmann? Menurut laporan Fabrizio Romano dan media asal Spanyol, penyerang Sevilla asal Belanda, Luuk de Jong, jadi pengganti Antoine Griezmann. (Luuk de Jong gabung Barcelona) “Pengecekan terakhir…Griezmann ke Atletico Madrid, Luuk de Jong ke Barca. Pekerjaan dalam proses dan sama sekali tidak kolaps,” lanjut Fabrizio Romano. Selain Antoine Griezmann, Barcelona melepas tiga pemain lain di hari penutupan bursa transfer musim panas 2021. Sebanyak tiga nama lain yang dilepas adalah Emerson Royal yang dijual ke Tottenham Hotspur, Rey Manaj (Spezia) dan Ilaix Moriba (RB Leipzig).