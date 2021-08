REAL Madrid langsung mengalihkan bidikan setelah gagal mendapatkan Kylian Mbappe dari Paris Saint-Germain (PSG). Menurut laporan jurnalis Italia, Fabrizio Romano, Real Madrid akan meresmikan transfer Eduardo Camavinga dari Stade Rennes pada hari ini, Selasa (31/8/2021).

“Eduardo Camavinga ke Real Madrid. Here We Go. Tawaran telah diterima malam ini oleh Rennes, yakni 31 juta euro plus tambahan. Tes medis sudah selesai malam ini,” kata Fabrizio Romano di akun Twitter-nya, @FabrizioRomano.

(Eduardo Camavinga segera resmi gabung Real Madrid)

“Dokumen #DeadlineDay ditandatangani. Resmi hari ini. Camavinga pergi ke Real Madrid sekarang, tidak ada peminjaman. Camavinga memilih Real Madrid ketimbang Man United dan PSG,” lanjut Fabrizio Romano.

Eduardo Camavinga memang sempat dikait-kaitkan dengan Real Madrid. Namun, berita kehadiran Eduardo Camavinga tertutupi ambisi Real Madrid mendaratkan Kylian Mbappe.

Kylian Mbappe memang buruan utama Real Madrid pada bursa transfer musim panas 2021. Tak tanggung,-tanggung, uang 180 juta euro atau sekira Rp3 triliun disiapkan Real Madrid untuk mendatangkan penyerang 22 tahun tersebut.

Sayangnya hingga satu hari jelang penutupan bursa transfer musim panas 2021, tawaran Real Madrid tak kunjung direspons PSG. Karena itu, Real Madrid menarik diri dari negosiasi dan mereka pun mengalihkan bidikan ke Eduardo Camavinga.

Benar, secara posisi bermain Eduardo Camavinga dan Kylian Mbappe berbeda. Eduardo Camavinga berposisi sebagai gelandang, sedangkan Kylian Mbappe adalah penyerang. Namun, pembenahan di lini tengah juga wajib dilakukan Los Blancos -julukan Real Madrid. Sebab, sejumlah gelandang Real Madrid masuk kategori tua, sebut saja Luka Modric yang sebentar lagi berusia 36 tahun dan Toni Kroos (31). Eduardo Camavinga menjadi rekrutan kedua pada bursa transfer musim panas 2021. Sebelumnya, Real Madrid mendatangkan David Alaba dari Bayern Munich dengan status bebas transfer. Menarik menanti kiprah Real Madrid di musim baru. Akankah kehadiran David Alaba dan Eduardo Camavinga membuat Real Madrid Berjaya di bawah arahan pelatih Carlo Ancelotti?