MILAN – Inter Milan dilaporkan selangkah lagi akan mendapatkan Joaquin Correa, dari Lazio. Penyerang tersebut direkrut untuk menggantikan Romelu Lukaku yang pindah ke Chelsea pada bursa transfer musim panas ini.

Menurut laporan jurnalis olahraga yang juga pakar transfer, Fabrizio Romano, Nerazzurri—julukan Inter Milan—sudah sepakat dengan Lazio untuk mendatangkan Correa. Romano mengatakan Correa akan bertstatus pinjaman dengan opsi dipermanenkan dengan harga 30 juta euro atau sekitar Rp507 miliar.

“Inter (Milan) mendekati Joaquin Correa sebagai striker baru, kesepakatan di tahap akhir dengan Lazio dan Here We Go. Pinjaman dengan kewajiban beli sebesar 30 juta euro plus tambahan,” tulis Romano dalam akun media sosialnya (@FabrizioRomano), Rabu (25/8/2021).

Lebih lanjut, Romano mengatakan saat ini pihak Inter Milan dan Lazio sedang dalam pembicaraan tahap akhir untuk segera menyelesaikan detail kesepakatan. Ia juga mengonfirmasi bahwa kesepakatan tersebut juga menjadi menutup jalan bagi Everton untuk mendapatkan Correa.

“Pembicaraan tentang detail akhir dan kesepakatan akan diselesaikan. (Joaquin) Correa hanya menginginkan Inter (Milan) tidak ada peluang untuk Everton,” lanjutnya.

Sementara itu, Correa sendiri adalah pemain penting bagi Lazio. Pemain berusia 27 tahun tersebut telah mencatatkan penampilan impresif dalam tiga musim bersama Aquile—julukan Lazio. Tercatat, ia berhasil membukukan 30 gol dan 11 assist dalam 117 penampilannya di semua kompetisi. Oleh karena itu, tak heran jika Nerazzurri sangat menginginkan jasa pemain berpaspor Argentina itu untuk menggantikan Lukaku. Inter sendiri sebelumnya telah mendatangkan penyerang Edin Dzeko dari AS Roma. Dia bahkan sudah berhasil menyumban satu gol saat membantu timnya menghancurkan Genoa 4-0 pada laga perdana di Liga Italia 2021-2022.