PT MNC Vision Networks Tbk atau MVN (IPTV) melalui MNC Vision, K-Vision, dan MNC Play memegang hak lisensi menyiarkan seluruh pertandingan BRI LIGA 1 2021 untuk Pay TV sebagai #OfficialBroadcasterLiga1. Sempat diundur beberapa kali karena meningkatnya kasus Covid-19 di Tanah Air, Ketua Umum PSSI, Mochamad Iriawan, akhirnya mengumumkan kepastian bahwa Liga 1 2021-2022 akan bergulir mulai 27 Agustus 2021.

CEO MNC Vision Networks, Ade Tjendra, menegaskan komitmen MVN me-redefining entertainment di Indonesia, salah satunya dengan menjawab tantangan di era digital dengan menyediakan semua kebutuhan pelanggan baik melalui large screen hingga small screen.

Sebagai #TempatnyaGilaBola MVn memanjakan pelanggan untuk memberikan tontonan berkualitas berupa liga-liga lokal maupun internasional, seperti AFC Cup, AFC Champions League, Liga Sepakbola Perancis - Ligue 1, La Liga Spanyol, Emirat FA CUP, A-League Australia, MLS – Liga Utama Amerika, hingga CAF – Konfederasi Sepakbola Afrika.

"Untuk Liga Indonesia, kami hadirkan BRI Liga 1 yang merupakan kompetisi sepakbola terbesar dan paling ditunggu di Indonesia dengan menghadirkan 306 pertandingan yang melibatkan 18 Klub terbaik melalui Soccer Channel, MNC Sports, dan OK TV terlebih mengajak Indonesia bangkit dengan memberikan dukungan kepada Liga-Liga Indonesia untuk berkembang dan berkompetisi secara sehat," kata Adita Widyansari selaku Direktur Non OTT Product Marketing dan Subscriber Management MNC Vision Networks.

Ditambahkannya, pelanggan MNC Vision, K-Vision, dan MNC Play akan dimanjakan dengan kenyamanan #nontonamandirumahaja di mana keseruan nonton bola secara aman yang melalui large-screen alias televisi, aman dari ancaman virus Covid-19 sekaligus aman dari potensi kericuhan massa meskipun BRI Liga 1 2021 kali ini digelar tanpa menghadirkan penonton di lapangan.

Clarissa Tanoesoedibjo selaku Managing Director PT MNC OTT Networks menambahkan, selain melalui MNC Vision dan K-Vision sebagai Pay TV berbasis Direct to Home/Satelit dan MNC Play sebagai Broadband Internet & IPTV, MVN siap memanjakan pelanggannya melalui small-screen dengan fitur lengkap yang dimiliki aplikasi Vision+ di mana memungkinkan pelanggan untuk dapat menyaksikan tayangan favorit kapan pun dan di mana pun melalui 3 gadget sekaligus termasuk fitur-fitur lain seperti Catch Up TV untuk nonton ulang hingga 7 hari ke belakang sehingga pelanggan tidak akan ketinggalan pertandingan favorit & momen best goal yang ditunggu. Untuk ini, pelanggan TV berlangganan MVN cukup aktifkan aplikasi Vision+ menggunakan ID pelanggannya.

Dapatkan informasi lengkap & terbaru seputar PT MNC Vision Networks dengan mengunjungi www.mncvision.id, www.k-vision.tv, www.mncplay.id, www.playbox.id dan www.visionplus.id.