ROMA – Jose Mourinho mulai menunjukkan kualitasnya sebagai pelatih papan atas di dunia. Salah satunya adalah melakukan terobosan baru dengan memasang drone dan layar besar demi menjelaskan strateginya secara mendetail kepada anak-anak asuhannya di AS Roma.

Sebagaimana diketahui, Mourinho resmi ditunjuk sebagai pelatih anyar Roma pada pengujung musim 2020-2021. Juru taktik berpaspor Portugal tersebut pun diharapkan bisa memperbaiki catatan Roma di musim ini.

Menurut laporan Football Italia, Senin (19/7/2021), Mourinho memasang layar besar di pinggir lapangan sehingga ia langsung bisa mengoreksi kesalahan anak asuhnya. Sementara, Drone berfungsi untuk merekam pola permainan yang dilakukan skuadnya.

Lebih lanjut, terlihat ada layar besar di pinggir lapangan yang tampilannya langsung terhubung dengan rekaman pada Drone. Hal tersebut bisa dilihat di akun media sosial resmi AS Roma (@ASRomaEN).

Giallorossi –julukan AS Roma– sendiri mendatangkan teknologi ini dari perusahaan sang pemilik, Dan Friedkin. Untuk menyuplai kebutuhan Mourinho, Friedkin mengirimkan Drone XM2 Pursuit yang merupakan salah satu hasil buah tangan lini bisnisnya.

Di sisi lain, kedatangan Mourinho pada 4 Mei 2021 lalu langsung disambut baik oleh publik Roma. Selain itu, terobosan baru tersebut dihadirkan oleh The Special One untuk menunjukkan keseriusannya membenahi AS Roma.

Faktanya, Roma hanya puas bertengger di posisi ketujuh Liga Italia musim 2020-2021. Selain itu, Roma juga gagal masuk final Liga Eropa 2020-2021 setelah digilas Manchester United dengan aggregat 5-8.

Maka dari itu, Mourinho dinilai mempunyai beban besar untuk membenahi tim kebanggaan ibukota Italia tersebut. Apalagi, ia punya ambisi tersendiri untuk memperbaiki namanya di kancah sepakbola Eropa setelah dianggap gagal menangani Tottenham Hotspurs sebelumnya.