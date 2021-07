LONDON – Timnas Italia menjadi juara Piala Eropa 2020 setelah mengalahkan Inggris di Stadion Wembley, London, Senin (12/7/2021). Selepas laga, bek Timnas Italia, Leonardo Bonucci terekam mengucapkan sesuatu seperti mengejek suporter Inggris.

Bonucci memantik semangat rekan-rekannya setelah mencetak gol penyeimbang. Sontekannya pada menit 67 membuat skor berubah enjadi 1-1 setelah Italia tertinggal lebih dulu melalui gol cepat Luke Shaw pada menit 2.

Skor imbang tersebut bertahan hingga waktu normal. Pada adu penalti, tim Azzurri sukses mempencundangi The Three Lions dengan skor 3-2.

Selepas kemenangan Italia dan pengangkatan trofi, Bonucci terlihat berjaran beriringan dengan Giorgio Chiellini. Terlihat pada klip itu, Bonucci berteriak mengucapkan seusatu kepada para penggemar Inggris.

“Lebih banyak pasta! Kita perlu lebih banyak makan pasta,” serunya merujuk pada salah makanan khas Italia.

Bonucci pada laga tersebut juga mengukir rekor. Golnya membuat Bonucci menjadi pemain tertua yang mencetak gol di final Piala Eropa 2020. Leonardo Bonucci (34 tahun dan 71 hari), mengalahkan rekor sebelumnya Bernd Holzenbein pada 1976 (30 tahun dan 103 hari).

Selain itu, bek berusia 34 tahun tersebut mengambil kamera dan berteriak: "It's coming to Rome" mengacu pada slogan "It's Coming Home" yang digunakan oleh penggemar Three Lions untuk menyatakan bahwa tim mereka akan memenangkan turnamen ini.

Dalam wawancara yang lebih serius dengan RAI Sports, Bonucci mengatakan bahwa menerima trofi di stadion yang hampir kosong adalah "sesuatu yang sangat dinikmati." "Gol bersejarah adalah mimpi yang menjadi kenyataan dan pujian diberikan kepada pelatih, seluruh skuad," katanya. “Ketika kami berkumpul di Sardinia, ada sesuatu yang berbeda dari masa lalu. Kami perlahan mendapatkan kepercayaan diri, kepastian, kesatuan. Ini adalah pemanis yang membuat kita menjadi legenda." “Kami mengatakan selama pemanasan, apa yang terjadi di tribun hanyalah sebuah kebisingan. Kami memiliki 34 pertandingan tak terkalahkan, yang perlu kami lakukan adalah persis apa yang telah kami lakukan sejauh ini untuk sampai ke sini, tidak lebih, tidak kurang," pungkasnya.