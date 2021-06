SEBANYAK delapan tim telah memastikan tempat di perempatfinal Piala Eropa 2020. Mereka ialah Belgia, Italia, Swiss, Spanyol, Republik Ceko, Denmark, Inggris dan Ukraina.

Nantinya dalam laga perempatfinal Piala Eropa 2020 yang mulai digelar Jumat 2 Juli 2021 pukul 23.00 WIB, Swiss jumpa Spanyol. Kemudian ada juga Belgia vs Italia, Republik Ceko vs Denmark dan Ukraina vs Inggris.

Namun, dari delapan tim tersebut, hanya Grup F yang tak memiliki perwakilan di babak perempatfinal Piala Eropa 2020. Padahal, Grup F merupakan grup terbanyak yang mengirim perwakilan ke babak 16 besar Piala Eropa 2020, yakni Prancis, Jerman dan Portugal.

Sayangnya, tiga tim teras Eropa tersebut justru rontok di babak 16 besar Piala Eropa 2020. Portugal tumbang 0-1 dari Belgia, Prancis kalah adu penalti 4-5 dari Swiss, sedangkan Jerman dibungkam Inggris 0-2.

Sekarang yang jadi pertanyaan, layakkah Grup F disebut sebagai Grup Neraka? Sebelum turnamen digulirkan Grup F digadang-gadang sebagai grup neraka karena diisi tim-tim mapan macam Prancis, Portugal, Jerman dan Hungaria.

BACA JUGA: Timnas Inggris di Atas Kertas Lolos ke Final Piala Eropa 2020, Tantang Belgia di Partai Puncak?

Bahkan banyak pengamat mengatakan, juara Piala Eropa 2020 berasal dari salah satu tim di atas. Hal itu tidak mengherankan, mengingat Prancis berstatus juara Piala Dunia 2018, Portugal juara bertahan (Piala Eropa 2016) dan Jerman berstatus tim tersukses di Piala Eropa dengan koleksi tiga gelar.

Namun, faktanya jauh panggang dari api. Ketiganya justu keok di babak 16 besar Piala Eropa 2020! Lantas, apa yang membuat Prancis, Portugal dan Jerman gagal melaju jauh di Piala Eropa 2020? (Prancis disingkirkan Swiss di 16 besar Piala Eropa 2020) Disinyalir, tim-tim di atas keok karena sudah kelelahan menjalani laga-laga panas di fase grup. Bahkan tim selevel Hungaria tak bisa diremehkan. Magical Magyars -julukan Hungaria– sanggup menahan Prancis 1-1 dan Jerman 2-2. Karena kelelahan itu, Prancis bahkan kehilangan tiga pemain karena cedera jelang melakoni babak 16 besar Piala Eropa 2020, yakni Lucas Digne, Lucas Hernandez dan Ousmane Dembele. Kehilangan Digne dan Hernandez sangat terasa, mengingat keduanya andalan di sisi kiri pertahanan. Berikut jadwal perempatfinal Piala Eropa 2020: Swiss (Grup A) vs Spanyol (Grup E), Jumat 2 Juli 2021 Pukul 23.00 WIB di Stadion Krestovsky Belgia (Grup B) vs Italia (Grup A), Sabtu 3 Juli 2021 Pukul 02.00 WIB di Allianz Arena Republik Ceko (Grup D) vs Denmark (Grup B), Sabtu 3 Juli 2021 Pukul 23.00 WIB di Stadion Olimpiade Baku Ukraina (Grup C) vs Inggris (Grup D), Minggu 4 Juli 2021 Pukul 02.00 WIB di Stadion Olimpico Saksikan siaran langsung pertandingan UEFA EURO 2020 di iNewsTV.