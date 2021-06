SEBANYAK empat tim dipastikan lolos ke perempatfinal Piala Eropa 2020. Mereka ialah Denmark, Italia, Republik Ceko dan Belgia.

Denmark lolos ke perempatfinal Piala Eropa 2020 lewat hasil yang luar biasa. Kasper Dolberg dan kawan-kawan menghajar Wales 4-0! Hasil ini membuat Denmark diprediksi dapat mengulangi kisah sukses mereka seperti Piala Eropa 1992, yang mana saat itu keluar sebagai juara.

(Timnas Denmark lolos ke 16 besar Piala Eropa 2020)

Kemudian ada Italia yang susah payah mengalahkan Austria di babak 16 besar Piala Eropa 2020. Gli Azzurri -julukan Italia– yang digadang-gadang menang dengan skor meyakinkan, cuma menang tipis 2-1.

Bahkan kemenangan Italia atas Austria baru ditentukan di masa perpanjangan waktu. Saat itu, dua gol Italia dilesakkan Federico Chiesa pada menit 95 dan Matteo Pessina (105’).

Selanjutnya ada Republik Ceko yang secara mengejutkan menang 2-0 atas Belanda di 16 besar Piala Eropa 2020. Gol-gol Republik Ceko dalam laga ini dilesakkan Tomas Holes pada menit 68 dan Patrik Schick (80’).

Sebenarnya di laga ini, Belanda mendominasi pertandingan. Sayangnya, kartu merah yang diterima Matthijs de Ligt di menit 55, mengubah segalanya.

Akibat kartu merah itu, pertahanan Belanda menjadi lowong. Alhasil, Patrik Schick dan kawan-kawan memanfaatkan celah tersebut.

Tim terakhir yang lolos ke perempatfinal Piala Eropa 2020 adalah Belgia. De Rode Duivels -julukan Belgia– lolos ke perempatfinal Piala Eropa 2020 setelah menang 1-0 atas Portugal, via aksi Thorgan Hazard.

Lantas, siapa lawan-lawan mereka di babak perempatfinal Piala Eropa 2020? Nantinya, Belgia akan bertemu Italia dan Republik Ceko jumpa Denmark di perempatfinal Piala Eropa 2020.

Bagaimana dengan empat kontestan perempatfinal Piala Eropa 2020 lain? Kita masih menunggu hasil-hasil dari empat laga sisa babak 16 besar Piala Eropa 2020 yang mempertemukan Spanyol vs Kroasia, Prancis vs Swiss, Inggris vs Jerman dan Swedia vs Ukraina.

Berikut daftar empat tim yang lolos ke perempatfinal Piala Eropa 2020:

1. Denmark

2. Italia

3. Republik Ceko

4. Belgia

