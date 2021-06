MASA depan Cristiano Ronaldo tengah dispekulasikan setelah Juventus dikabarkan bakal melepas sang pemain bintang pada musim panas 2021 ini. Barcelona pun disebut bisa menjadi pelabuhan berikutnya untuk Ronaldo.

Kabar itu muncul setelah kolumunis media Spanyol, AS, yakni Javier G Matallanas, menulis bahwa Presiden Barcelona, Joan Laporta, mempunyai mimpi untuk menduetkan Cristiano Ronaldo dengan Lionel Messi. Duet yang akan membuat ciamik lini depan Blaugrana –julukan Barcelona- ini pun siap direalisasikan pada bursa transfer musim panas 2021.

“Kolumnis AS menulis bahwa Lionel Messi segera menandatangani kontrak baru di Barcelona. Setelah itu, Laporta juga merealisasikan mimpinya dengan mendatangkan legenda Real Madrid, Cristiano Ronaldo,” tulis Four Four Two, Selasa (22/6/2021).

Jika hal itu benar terjadi, bagaimana penampakan formasi Barcelona di musim depan? Tentunya, lini depan Barcelona akan terlihat sangat berbahaya.

Apalagi, Barcelona diketahui sudah resmi merekrut sejumlah striker tajam pada bursa transfer musim panas ini. Mereka berhasil membajak Sergio Aguero dari Manchester City dan juga Memphis Depay dari Olympique Lyon.

Barcelona juga kini tengah berjuang mempertahankan jasa Lionel Messi yang habis kontraknya pada akhir Juni 2021. Kabarnya, kesempatan Barcelona untuk memperpanjang kontrak La Pulga -julukan Messi- terbuka sangat lebar.

Dengan begitu, Ronaldo bisa berduet dengan sederet striker bintang di atas jika benar datang ke Camp Nou. Pelatih Barcelona, Ronald Koeman, pun bisa menerapkan formasi 4-2-3-1 pada musim depan.

Untuk penjaga gawang, Koeman dipercaya akan tetap memercayakan Marc-Andre Ter Stegen. Kemudian, empat bek akan dipilihnya guna menjaga lini pertahanan. Mereka ialah Sergino Dest, Gerard Pique, Eric Garcia, dan Jordi Alba. Selanjutnya, untuk posisi gelandang, ada Sergio Busquets dan juga sang gelandang andalan Koeman, yakni Frenkie de Jong. Lalu, bagaimana untuk lini depan? Koeman diprediksi bisa memasang Lionel Messi sebagai winger kanan, sementara Ronaldo bekerja sebagai winger kiri. Depay sendiri akan bekerja sebagai second striker. Sementara Sergio Aguero, dia akan bertindak sebagai penyerang tengah. Dengan formasi ini, Barcelona tentunya akan sangat menakutkan para rivalnya di sepanjang musim depan. Kans klub raksasa asal Spanyol itu untuk bangkit dari keterpurukannya di beberapa musim terakhir pun bisa terbuka sangat lebar. Berikut prediksi susunan pemain Barcelona jika kedatangan Cristiano Ronaldo musim depan: (4-2-3-1): Ter Stegen; Sergino Dest, Gerard Pique, Eric Garcia, Jordi Alba; Sergio Busquets, Frenkie de Jong; Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Memphis Depay; Sergio Aguero