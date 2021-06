KOLUMNIS media Spanyol, AS, yakni Javier G Matallanas, menulis bahwa presiden Barcelona Joan Laporta mempunyai mimpi, yakni menduetkan Cristiano Ronaldo (Juventus) dengan Lionel Messi di lini depan Blaugrana –julukan Barcelona. Karena itu, Laporta akan berjuang merealisasikannya pada bursa transfer musim panas 2021.

“Kolumnis AS menulis bahwa Lionel Messi segera menandatangani kontrak baru di Barcelona. Setelah itu, Laporta juga merealisasikan mimpinya dengan mendatangkan legenda Real Madrid, Cristiano Ronaldo,” tulis Four Four Two, Selasa (22/6/2021).

(Cristiano Ronaldo dan Messi bekerja sama di Barcelona musim depan?)

Saat ini masa depan Cristiano Ronaldo bersama Juventus tidak menentu. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, pelatih Juventus Massimiliano Allegri sudah tak lagi membutuhkan jasa Cristiano Ronaldo.

Harapannya dengan melepas Cristiano Ronaldo, Allegri dapat mendatangkan sejumlah pemain idamannya pada bursa transfer musim panas 2021. Beberapa di antaranya Miralem Pjanic (Barcelona) hingga Paul Pogba (Manchester United).

Cristiano Ronaldo pun seakan tak peduli dengan masa depannya di Juventus. Ketika hadir di sesi konferensi pers Hungaria vs Portugal medio minggu lalu, Cristiano Ronaldo memilih fokus membela Timnas Portugal di Piala Eropa 2020 ketimbang memikirkan masa depannya di Juventus.

“Saya telah bermain di level tertinggi selama 18 tahun dan itu (rumor pindah dari Juventus) tak terlalu mengganggu saya,” kata Cristiano Ronaldo, mengutip dari Football Italia, pada Selasa 15 Juni 2021.

“Jika saya berusia 18 atau 19 tahun, saya takkan tidur untuk memikirkan masa depan. Sekarang, saya berusia 36 tahun. Apakah saya akan bertahan? Tidak penting (masa depannya di Juventus). Sekarang fokus saya ke Piala Eropa, melakoni laga pertama hingga terakhir,” lanjut Cristiano Ronaldo. Karena itu, jika Barcelona sanggup membayar gaji Cristiano Ronaldo yang mencapai 30 juta euro per tahun, mereka berpeluang besar mengamankan jasa pesepakbola 36 tahun tersebut. Masih menurut sumber yang sama, Barcelona takkan mengeluarkan uang transfer untuk mendatangkan Cristiano Ronaldo. Kabarnya, mereka akan memberikan tiga pemain sekaligus kepada Juventus, yakni Philippe Coutinho, Antoine Griezmann dan Sergi Roberto. Jadi, akankah kolaborasi yang dinantikan banyak orang, yakni Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi tercipta di lini depan Barcelona musim depan? Layak untuk dinantikan.