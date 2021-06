JADWAL siaran langsung Piala Eropa 2020 di RCTI, iNewsTV dan MNCTV, Senin 21 Juni 2021 sudah dirilis. Sebanyak tiga pertandingan berkelas Piala Eropa 2020 akan disiarkan secara langsung dan eksklusif oleh tiga stasiun televisi tersebut.

Laga pertama yang disiarkan pada pukul 23.00 WIB adalah laga Ukraina vs Austria dan Belanda vs Makedonia Utara. Laga Ukraina vs Austria disiarkan di MNCTV, sedangkan Belanda vs Makedonia Utara di RCTI dan iNewsTV.

Pertandingan Ukraina vs Austria sangat krusial bagi perjalanan kedua tim. Tim mana yang memenangkan pertandingan akan lolos ke 16 besar Piala Eropa 2020 dengan status runner-up Grup C Piala Eropa 2020.

Sementara jika skor imbang, Ukraina akan finis di posisi dua karena unggul selisih gol atas Austria. Jika skor imbang, Austria juga berpotensi lolos lewat jalur peringkat tiga terbaik. Jadi, akankah kedua tim bakal main mata supaya sama-sama lolos ke 16 besar Piala Eropa 2020?

Selanjutnya di Amsterdam Arena, mempertemukan Belanda vs Makedonia Utara. Laga ini sudah tak berpengaruh, mengingat Belanda sudah dipastikan lolos dengan status juara Grup C, sedangkan Makedonia Utara dipastikan finis sebagai juru kunci.

Meski begitu, pelatih Belanda Frank de Boer mengaku takkan melepaskan laga ini. Ia akan menginstruksikan skuad asuhannya untuk tampil maksimal demi menyapu bersih tiga laga Grup C Piala Eropa 2020 dengan kemenangan.

Kemudian pada Selasa 22 Juni 2021 pukul 02.00 WIB, RCTI dan iNews TV menyiarkan laga Rusia vs Denmark yang berlangsung di Stadion Parken, Copenhagen. Denmark membutuhkan kemenangan demi membuka peluang lolos ke 16 besar Piala Eropa 2020 lewat jalur peringkat tiga terbaik. (Denmark masih berupaya lolos ke 16 besar Piala Eropa 2020) Sementara Rusia, jika memenangkan laga ini mereka dipastikan lolos ke 16 besar Piala Eropa 2020. Namun, Rusia dipercaya akan bermain hati-hati di laga ini, mengingat pertandingan digelar di kandang lawan. Bagaimana dengan laga satunya lagi yakni Finlandia vs Belgia? Laga ini dapat disaksikan di pay TV milik MNC Group melalui saluran Soccer Channel dan On Channel. Dari jalannya laga, Finlandia membutuhkan kemenangan atau minimal hasil imbang untuk lolos ke 16 besar Piala Eropa 2020. Sementara Belgia, mereka sudah dipastikan lolos mengingat memenangkan dua laga awal Grup B Piala Eropa 2020. Berikut jadwal siaran langsung Piala Eropa 2020 di RCTI, iNewsTV dan MNCTV, Senin 21 Juni 2021: Senin, 21 Juni 2021 Pukul 23.00 WIB: Belanda vs Makedonia Utara (RCTI, iNewsTV, Soccer Channel dan On Channel) Ukraina vs Austria (MNCTV dan MNC Sports) Selasa, 22 Juni 2021 Pukul 02.00 WIB Rusia vs Denmark (RCTI, iNewsTV, Soccer Channel dan On Channel)) Finlandia vs Belgia (Soccer Channel dan On Channel)