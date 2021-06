AMSTERDAM – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Belanda, Frank de Boer, puas para pemainnya bisa beradaptasi dengan formasi 3-5-2 di Piala Eropa 2020. Formasi itu merupakan perubahan yang dibawa De Boer sejak menggantikan Ronald Koeman sebagai juru taktik Timnas Belanda.

Namun, adaptasi para pemain Timnas Belanda tidak berjalan mulus pada pertandingan pertama Grup C Piala Eropa 2020 kontra Ukraina. Oranje -julukan Timnas Belanda- kerepotan meski unggul dua gol lebih dulu.

Bermain di Johan Cruyff Arena, Amsterdam, Timnas Belanda harus berjuang hingga menit akhir untuk menang 3-2 atas Ukraina. Penampilan Timnas Belanda membaik pada pertandingan kedua kontra Austria.

Oranje mengalahkan Austria dengan skor meyakinkan 2-0 di hadapan para penggemarnya yang hadir di Johan Cruyff Arena. Kemenangan atas Austria memastikan Timnas Belanda sebagai juara Grup C. Status juara Grup C diraih Timnas Belanda karena unggul head to head atas Ukraina dan Austria.

Rentetan hasil positif menujukkan para pemain Timnas Belanda makin nyaman dengan formasi 3-5-2. De Boer menilai Timnas Belanda bisa menjadi lebih baik lagi. Oleh sebab itu, dia pun mengincar hasil positif lain saat melawan Makedonia Utara.

“Bahwa, para pemain percaya pada diri mereka sendiri (dalam formasi 3-5-2). Itu penting,” kata De Boer, dikutip dari laman resmi UEFA, Senin (21/6/2021).

"Bahwa, para pemain percaya pada diri mereka sendiri (dalam formasi 3-5-2). Itu penting," kata De Boer, dikutip dari laman resmi UEFA, Senin (21/6/2021).

"Kami telah melihat perkembangan, terutama dalam bertahan saat melawan Austria. Saya pikir kami bisa melakukan lebih baik dalam serangan karena biasanya itulah kekuatan kami, tetapi kami masih belajar dan kami bertujuan untuk meningkatkan lagi melawan Makedonia Utara," tuturnya. Timnas Belanda akan melawan Makedonia Utara di Johan Cruyff Arena, Senin (21/6/2021), malam WIB. Meski telah memastikan diri lolos ke babak 16 besar, Timnas Belanda tidak akan melepaskan pertandingan ini. Sebab, lolos ke babak 16 besar dengan torehan poin sempurna akan menaikkan mental para pemain Oranje. Timnas Belanda butuh modal bagus karena tantangan lebih sulit menanti mereka di fase gugur. Namun, Timnas Belanda tidak akan memenangkan pertandingan dengan mudah. Meski telah gugur, Makedonia Utara diyakini akan tampil spartan untuk meraih poin pertama mereka di Piala Eropa 2020.