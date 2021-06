BAKU – Timnas Swiss akan menghadapi laga pamungkas Grup A Piala Eropa 2020 dengan menghadapi Turki. Laga berlangsung di Stadion Baki Olympic Stadium, Baku, Azerbaijan, Minggu (20/6/2021).

Timnas Swiss yang dibesut Vladimir Petkovic nampaknya tak banyak mengubah materi pemainnya setelah dua pertandingan sebelumnya. Mereka masih menerapkan formasi 3-4-3. Di posisi penjaga gawang, Yenn Sommer masih menjadi andalan meski sebelumnya harus kebobolan tiga gol saat melawan Italia.

Di lini belakang, tiga stopper sejajar kembali diberlakukan, yang mana ada Nico Elvedi dan Manuel Akanji. Namun, kini Ricardo Rodriguez yang sebelumnya ditempatkan di gelandang, lebih dipercaya mengisi pos tersebut menggantikan peran schar.

Di lini tengah tak begitu banyak berubah. Granit Xhaka dan Remo Freuler masih diandalkan menjadi motor serangan La Nati. Dibantu dengan peran winger-wingernya yakni Silvan Widmer di kanan dan Steven Zuber di kiri.

Di depan, peran sang pemain terbaik saat melawan Wales, Breel Embolo kembali dibantu oleh Haris Seferovic. Tak hanya itu, kedua pemain ini akan ditopang melalui peran shadow striker yang diemban Xheerdan Shaqiri di belakangnya.

Sementara bagi Turki, meski harapan lolos ke babak 16 besar sudah sirna, namun tidak mengurungkan semangat tim asuhan Senol Gunes ini. Formasi 4-5-1 yang menjadi andalannya masih diterapkan dengan sejumlah pergantian pemain dari laga sebelumnya.

Posisi penjaga gawang masih diberi kepercayaan kepada Ugurcan Cakir. Ditopang dengan empat bek di depannya yakni Mert Muldur, Caglar Soyuncu, Merih Demiral, dan Zeki Celik.

Di tengah, pemain andalan Hakan Calhanoglu tetap dipercaya mengomandoi pasukan The Crescent Stars untuk mengirimkan bola ke depan. Perannya akan dibantu Irfan Can Kahveci, Kaan Ayhan, Ozan Tufan, Cengiz Under.

Gunes nampaknya masih penasaran dengan gol-gol yang diharapkan tercipta melalui kaki sang kapten, Burak Yilmaz. Sebagaimana tiga laga sebelumnya, ia ditempatkan sebagai ujung tombak di lini depan.

Susunan pemain:

Swiss XI (5-4-3):Yann Sommer, Ricardo Rodriguez, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Steven Zuber, Silvan Widmer, Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri, Remo Freuler, Haris Seferovic, Breel Embolo

Cadangan: Loris Benito, Eray Comert, Fabian Schar Becir Omeragic, Jordan Lotomba, Kevin Mbabu Denis Zakaria, Admir Mehmedi, Mario Gavranovic, Ruben Vargas, Yvon Mvongo, Jonas Omlin

Pelatih: Vladimir Petkovic

Turki XI (4-5-1): Turki XI: Cakir; Zeki Celik, Caglar Soyuncu, Merih Demiral, Mert Muldur;, Kaan Ayhan, Hakan Calhanoglu, Irfan Can Kahveci, Ozan Tufan, Cengiz Under; Burak Yilmaz.

Cadangan: Gunok, Bayindir, Tokoz, Yazici, Antalyali, Kabak, Kokcu, Akturkoglu, , Dervisoglu. Umut Meras, Okay Yokuslu, Kenan Karaman

Pelatih: Senol Gunes.