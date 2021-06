LONDON – Penampilan Harry Kane di laga Tim Nasional (Timnas) Inggris vs Kroasia pada matchday pertama Grup D Piala Eropa 2020 menuai kritik banyak orang, terutama dari fans The Three Lions. Hal itu karena Kane dinilai tampil buruk pada laga yang berlangsung di Stadion Wembley, Minggu 13 Juni 2021 tersebut.

Bagaimana tidak, dari 82 menit Kane bermain, penyerang Tottenham Hotspur itu hanya mampu menciptakan satu tendangan saja. Nahasnya, satu kesempatan yang diciptakan Kane tersebut pun tak mengarah ke gawang Kroasia.

Jadi, Kane bisa dikatakan tak memberikan ancaman apa pun selama bermain melawan Kroasia. Hal itulah yang pada akhirnya membuat banyak fans Inggris merasa geram karena penampilan Kane.

Untungnya Inggris memiliki Raheem Sterling yang sukses menciptakan gol di menit 57 dan membuat pada akhirnya Inggris menang 1-0 atas Kroasia di laga tersebut. Jika Sterling tak menyelamatkan muka Inggris, mungkin Kane akan semakin dikritik oleh fans timnas tersebut.

Melihat Kane mendapatkan kritikan yang pedas, mantan pemain Timnas Inggris, Frank Lampard mencoba membela penyerang berusia 27 tahun tersebut. Menurut Lampard, seharusnya para fans Timnas Inggris tetap mempercayai Kane.

Lampard sadar Kane tak tampil maksimal saat menghadapi Kroasia. Namun, ia merasa secara permainan tim, Kane bermain mampu membantu Timnas Inggris.

Dalam hal mencetak gol, Lampard tahu Kane belum berhasil mencatatkan namanya di papan skor. Kendati begitu, mantan pelatih Chelsea itu percaya Kane akan segera mencetak gol untuk Inggris di laga selanjutnya. “Saya tidak terlalu khawatir dengan Harry Kane. Dia adalah salah satu pemain kami. Mari lupakan satu laga ini, secara tim semua bermain dengan baik,” ujar Lampard, dikutip dari Daily Mail, Senin (14/6/2021). “Ada perasaan yang baik ketika membahas permainan tim. Harry Kane akan mencetak gol jika memang sudah tiba waktunya,” tambah Lampard. Selanjutnya, Inggris akan menghadapi Skotlandia di matchday kedua Grup D Piala Eropa 2020 pada Sabtu 19 Juni 2021. Kemudian The Three Lions akan berjumpa Republik Ceko pada Rabu 23 Juni 2021 di partai pamungkas Grup D. Saksikan siaran langsung pertandingan UEFA EURO 2020 di iNewsTV