LONDON – Kiper Kroasia, Dominik Livakovic dengan sigap membantu penyerang Timnas Inggris, Harry Kane yang wajahnya terbentur tiang saat kedua tim melakoni laga Grup D Piala Eropa 2020 di Stadion Wembley, London pada Minggu 13 Juni kemarin.

Kane yang bermain pada menit awal menjadi penyerang yang diandalkan Gareth Southgate untuk menjebol gawang pasukan Zlatko Dalic. Dia mendapatkan peluang emas dalam sebuah momen.

Berawal dari serangan yang dibangun dari sisi kiri, pemain Inggris melepaskan umpan silang untuk menargetkan Harry Kane yang berada di dalam kotak penalti. Top skor Liga Ingggris musim lalu itu hanya beberapa langkah lagi untuk menyodor bola, namun pererakannya diganggu bek Kroasia.

Gangguan tersebut membuat Kane gagal menggapai bola. Wajahnya pun terbentur tiang lalu terjatuh.

Melihat Kane yang terkapar, Dominik Livakovic langsung sigap berusaha menolong rivalnya tersebut. Dia bahkan tak peduli dengan keberadaan gawang dan bola.

Livakovic terlihat memukul-mukul wajah Kane yang terkapar. Beruntung Kane berhasil bangkit dan terus melanjutkan pertandingan hingga menit ke-82 sebelum diganti.

Sikap Dominik Livakovic seperti yang dilakukan kapten Timnas Denmark, Simon Kjaer kepada koleganya, Christian Eriksen yang kolaps saat melawan Finlandia pada laga pembuka Grup B Piala Eropa 2020.

Simon Kjaer pada saat kejadian, membuka mulut Eriksen agar rekan setimnya tidak menelan lidahnya. Itu dilakukan agar Eriksen tetap bisa bernapas. Dia jua memberikan CPR atau tindakan pertolongan pada orang yang berhenti bernapas.

Sementara itu, laga Inggris vs Kroasia berakhir 1-0 untuk kemenangan Kane dan para koleganya. Gol semata wayang The Three Lions dicetak oleh Raheem Sterling di babak kedua.