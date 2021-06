ROMA – Gelaran Piala Eropa 2020 telah resmi dimulai dengan opening ceremony yang bisa dikatakan sangat meriah. Hal tersebut tidak heran, mengingat Piala Eropa 2020 juga merupakan peringkatan 100 tahun lahirnya induk sepakbola Eropa, yakni UEFA.

Roma yang ditunjuk sebagai tempat untuk pembuka Piala Eropa 2020 melakukan opening ceremony pesta sepakbola terakbar di Eropa tersebut dengan megah. Meski kondisi di dunia saat ini masih dilanda oleh pandemi COVID-19.

Opening ceremony Piala Eropa 2020 sendiri dibuka oleh para drumband yang berjumlah sekira ratusan di tengah lapangan Stadio Olimpico. Kondisi lapangan pun semakin berwarna dengan kehadiran balon-balon bercorak 24 negara yang mentas di gelaran Piala Eropa 2020.

Setelah itu, para penonton yang hadir langsung di dalam stadion dimanjai oleh lantunan merdu penyanyi papan atas Italia, yakni Andrea Bocelli. Suara merdu Bocelli sendiri berhasil menghanyutkan para penonton yang hadir langsung di Stadio Olimpico.

Serangkaian opening ceremony Piala Eropa 2020 pun ditutup oleh soundtrack Piala Eropa 2020 berjudul “We Are The People We’ve Been Waiting For” hasil dari kolaborasi antara Martin Garrix dengan Bono U2, ditambah dengan sejumlah kembang api yang semakin membuat seremoni terkesan meriah.

Setelah itu, pertandingan pembuka yang mempertemukan Italia melawan Turki pun langsung dimainkan. Hingga berita ini diturunkan, pertandingan antara Italia melawan Turki sendiri masih bermain imbang 0-0. Sama seperti edisi sebelumnya, gelaran Piala Eropa 2020 sendiri akan berlangsung dari 12 Juni hingga 12 Juli, dan memainkan 51 pertandingan. Namun yang menjadi perbedaan adalah penyelengaraan Piala Eropa 2020 yang tersebar di 11 kota berbeda di Benua Biru tersebut. Baca Juga: Sengit, Timnas Turki vs Italia Masih Sama Kuat di Babak Pertama Bagi Anda para pecinta sepakbola, gelaran Piala Eropa 2020 bakal menjadi hiburan yang sangat disayangkan bila dilewatkan. Terlebih seperti edisi sebelumnya Piala Eropa 2020 diyakini bakal menghadirkan banyak drama yang akan terjadi. Saksikan siaran langsung pertandingan UEFA EURO 2020 di iNewsTV