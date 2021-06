ZAGREB – Luka Modric yakin Tim Nasional (Timnas) Kroasia sanggup mengalahkan Inggris di laga perdana Grup D Piala Eropa 2020 pada Minggu 13 Juni 2021. Pasalnya Modric mengaku Kroasia sudah memiliki kunci untuk bisa permalukan Inggris di hadapan pendukung mereka sendiri.

Laga antara Inggris vs Kroasia memang akan digelar di Stadion Wembley, yang mana merupakan markas dari tim berjuluk The Three Lions tersebut. Meski begitu, Modric memastikan tidak akan takut saat melawan Inggris nanti.

Kekhawatiran tentu ada dan Modric menyebut laga melawan Inggris nanti seperti sebuah final untuk skuad asuhan Zlatko Dalic tersebut. Rasa khawatir itu muncul karena Modric sadar jika sampai kalah di laga perdana Piala Eropa 2020, maka perjalanan mereka untuk lolos dari fase grup akan semakin sulit.

Sebab itulah untuk bisa menghilangkan rasa kekhawatiran itu, Kroasia mencari tahu car untuk bisa mengalahkan Inggris. Salah satu caranya adalah dengan melihat ulang permainan yang sudah dimainkan Inggris dalam beberapa laga terakhir mereka.

Dengan melihat video ulang saat Inggris bermain, Modric menyebut Kroasia kini memiliki keuntungan karena tahu secara garis besar bagaimana permainan Inggris. Dari hasil pengamatan itu, Dalic lantas mencari strategi yang tepat untuk bisa mengalahkan Inggris.

“Saya pikir kami siap (untuk menghadapi Inggris di Piala Eropa 2020). Kami sedang mempersiapkan pertandingan satu per satu dan dengan melihat video (permainan Inggris),” jelas Modric, seperti dikutip dari Daily Mail, Senin (7/6/2021).

“Jika Anda mengenal sebagian besar rival dengan baik, Anda selalu dapat menemukan beberapa aspek yang Anda lewatkan sebelumnya. Dengan pengamatan terbaru, Anda dapat manfaatkan di lapangan. Itulah yang kami harap dapat dilakukan,” tambahnya. Modric percaya Kroasia bisa melaju jauh di Piala Eropa 2020. Namun, ia tak tahu Kroasia menjadi tim favorit atau tidak. Satu hal yang pasti, Modric mengatakan Kroasia akan melakukan berbagai cara agar timnya bisa melaju ke babak yang jauh lebih baik lagi. “Saya tidak melihat tim mana yang difavoritkan (untuk menjadi juara Piala Eropa), dan saya tidak mengesampingkan Kroasia. Kami akan memberikan segalanya dan saya merasa senang memasuki turnamen ini,” sambung Modric. Selain akan melawan Inggris, Kroasia yang tergabung di Grup D Piala Eropa 2020 juga bakal menghadapi Skotlandia dan Republik Ceko.