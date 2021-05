LONDON – Aksi gemilang NGolo Kante di final Liga Champions tampaknya akan turut memengaruhi masa depannya. Sebab, pihak Chelsea dikabarkan langsung menyodori Kante kontrak berdurasi panjang.

Sebagaimana diwartakan Sportsmole, Senin (31/5/2021), Chelsea dilaporkan menawarkan NGolo Kante kontrak baru yang berdurasi jangka panjang. Kontrak ini kabarnya akan diberikan dalam beberapa minggu mendatang.

Kante tengah menikmati musim luar biasa lainnya bersama Chelsea. Salah satu aksi gemilangnya di musim 2020-2021 bisa terlihat dalam final Liga Champions 2020-2021.

Menghadapi Manchester City, di Stadion Do Dragao, Porto, Portugal, Minggu 30 Mei 2021 dini hari WIB, Kante menjadi man of the match usai mengantar Chelsea angkat trofi juara. Chelsea menyudari laga dengan kemenangan 1-0 lewat gol Kai Havertz.

Dalam laga itu, Kante yang bermain selama 90 menit penuh bisa tampil begitu solid di lini tengah Chelsea. Gelandang asal Prancis itu kerap mematikan pergerakan lawan yang hendak melancarkan serangan ke gawang Chelsea.

Kante juga tampil apik dalam membantu skuad Chelsea membangun serangan dengan terus memberi umpan demi umpan. Atas aksi apik inilah, pihak manajemen The Blues -julukan Chelsea- bertekad kuat mempertahankan jasa sang pemain. Kontrak baru pun siap disodorkan, mengingat durasi di kontrak saat ini hanya tersisa sedikit waktu saja. Tepatnya, kontrak Kante akan habis pada 30 Juni 2023. Menurut pakar transfer asal Italia, Fabrizio Romano, Chelsea berencana menawarkan kontrak jangka panjang kepada Kante yang sekaligus mengakhiri spekulasi seputar masa depannya. Kante telah membuat 218 penampilan untuk The Blues sejak tiba dari Leicester City pada 2016. Selama di Chelsea, sudah ada banyak gelar juara yang dipersembahkan Kante. Dia telah memenangkan Liga Champions, Liga Eropa, Liga Inggris, hingga Piala FA.