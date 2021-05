BELANDA ditunjuk menjadi salah satu tuan rumah pada gelaran Piala Eropa 2020. Pertandingan Piala Eropa 2020 di Negara Kincir Angin itu pun nantinya akan digelar di Johan Cruyff Arena.

Ada sejumlah pertandingan seru dan menarik yang akan digelar di Stadion Johan Cruyff Arena. Beberapa di antaranya akan dimainkan oleh tuan rumah, Belanda.

Sejarah Johan Cruyff Arena

Johan Cruyff Arena berada di Amsterdam yang merupakan Ibu Kota Belanda. Kapasitas di stadion ini berjumlah besar, yakni mencapai 55 ribu orang. Jumlah penonton terbanyak di stadion ini tercatat terjadi pada pertemuan Ajax Amsterdam melawan Real Madrid di babak penyisihan grup Liga Champions 2012-2013. Kala itu, jumlah penonton mencapai 54.874 orang.

Stadion ini memang merupakan markas dari Ajax Amsterdam. Ajax sudah bermarkas di sana sejak stadion awal berdirinya stadion, yakni pada 1993.

Saat awal berdiri, stadion ini tak bernama Johan Cruyff Arena. Stadion lebih dikenal dengan nama Amsterdam Arena. Tetapi, perubahan nama dilakukan pada 2018.

Amsterdam Arena secara resmi berganti nama menjadi Johan Cruyff Arena. Pergantian nama dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada pesepakbola legendaris Belanda, Johan Cruyff, yang meninggal pada Maret 2016.

Sejatinya, pengumuman soal pergantian nama stadion itu telah diumumkan pada 2017. Tetapi, pergantian nama itu baru disahkan pada 2018 karena masalah administrasi. Hingga kini, nama stadion itu pun terus dipertahankan.

Laga yang Pernah Digelar di Johan Cruyff Arena

Ada sejumlah laga seru dan menarik yang pernah digelar di Johan Cruyff Arena. Salah satunya adalah laga final Liga Champions 1998. Laga penentuan juara itu mempertemukan Real Madrid melawan Juventus.

Kemudian, stadion ini juga pernah digunakan menggelar pertandingan di Piala Eropa. Tepatnya, hal itu terjadi pada edisi 2000. Dengan begitu, ini bukan pertama kalinya Johan Cruyff Arena menggelar pertandingan seru dan menarik antar negara-negara top di Eropa.

Berlanjut pada 2013, Johan Cruyff Arena juga ditunjuk untuk menggelar laga penting lainnya. Kali ini, ada partai final Liga Eropa. Laga yang mempertemukan Benfica dengan Chelsea  itu pun dimenangkan oleh wakil Portugal dengan skor 2-1.

Tak hanya menggelar pertandingan bergengsi, stadion ini juga dipergunakan untuk pertunjukan konser music. Sejumlah penyanyi top dunia sudah pernah menggelar konser di sana, seperti One Direction hingga Michael Jackson.

Laga Piala Eropa 2020 yang Digelar di Johan Cruyff Arena

Tahun ini, Johan Cruyff Arena akan kembali menjadi saksi perjuangan para pesepakbola top dunia mempertahankan kansnya merebut gelar juara di ajang Piala Eropa 2020. Pertandingan Piala Eropa 2020 sendiri diketahui akan mulai digelar pada 12 Juni hingga 12 Juli 2021.

Dalam edisi kali ini, pertandingan Piala Eropa 2020 digelar di 11 negara berbeda. Selain Belanda, ada Azerbaijan, Belgia, Denmark, Inggris, Jerman, Hungaria, Italia, Irlandia, Rumania, Rusia, Skotlandia, dan Spanyol.

Untuk Belanda sendiri, ada total empat pertandingan yang akan digelar di Johan Cruyff Arena. Tiga di antaranya merupakan laga babak penyisihan Grup C, sementara satu lagi adalah laga babak 16 besar.

Berikut jadwal lengkap pertandingan di Johan Cruyff Arena:

13 Juni 2021

Belanda vs Ukraina

17 Juni 2021

Belanda vs Austria

21 Juni 2021

Makedonia Utara vs Belanda

26 Juni 2021

Runner Up Gup A vs Runner Up Grup B