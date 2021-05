CRISTIANO Ronaldo dan Michel Platini saat ini tercatat sebagai top skor sepanjang masa Piala Eropa. Dua pesepakbola yang sama-sama pernah memenangkan trofi Ballon dOr ini masing-masing mengemas sembilan gol.

Namun, jika bicara rasio gol, Michel Platini jauh lebih baik ketimbang Cristiano Ronaldo. Sebab, ketika Cristiano Ronaldo membutuhkan 21 pertandingan untuk mengemas sembilan gol, Michel Platini hanya butuh lima laga saja.

(Platini menggila di Piala Eropa 1984)

Jika dirata-rata, rasio gol per laga Michel Platini mencapai 1,80 per laga. Jumlah itu jauh mengungguli Cristiano Ronaldo yang hanya menyentuh 0,43 gol per pertandingan.

Sekadar informasi, Cristiano Ronaldo turun dalam empat Piala Eropa (2004, 2008, 2012 dan 2016). Di Piala Eropa 2004, Cristiano Ronaldo mengemas dua gol.

Kemudian di Piala Eropa 2008, Cristiano Ronaldo mengemas satu bola. Selanjutnya di Piala Eropa 2012 dan 2016, Cristiano Ronaldo masing-masing mencetak tiga gol.

Bagaimana dengan Michel Platini? Pesepakbola legenda Juventus ini cuma turun di satu Piala Eropa, tepatnya di edisi 1984.

Total dari fase grup sampai final, Prancis melakoni lima pertandingan dan Michel Platini turun di semua pertandingan. Hebatnya dalam lima pertandingan itu, Michel Platini selalu mencetak gol! Ia total mencetak tujuh gol di fase grup. Michel Platini mencetak gol tunggal kemenangan 1-0 Prancis atas Denmark. Kemudian, Michel Platini masing-masing mencetak hattrick saat Prancis menggilas Belgia 5-0 dan menang 3-2 atas Yugoslavia. Kemudian di semifinal, Michel Platini mengemas satu gol saat membantu Prancis menang 3-2 atas Portugal. Terakhir, Michel Platini mencetak satu gol saat Prancis menumbangkan Spanyol 2-0 di final. (Cristiano Ronaldo saat turun di Piala Eropa 2004) Karena itu, jumlah gol Michel Platini boleh saja dilewati Cristiano Ronaldo kelar Piala Eropa 2020. Namun, bicara rasio gol di Piala Eropa, sulit bagi Cristiano Ronaldo melewati catatan Michel Platini.