MANCHESTER – Bek AS Roma, Chris Smalling, begitu kecewa mendapati kekalahan telak timnya atas Manchester United dalam laga leg I semifinal Liga Eropa 2020-2021. Baginya, kekalahan ini didapat karena kecerobohan para pemain AS Roma.

AS Roma memang harus menerima hasil buruk saat melakoni laga di Stadion Old Trafford pada Jumat (30/4/2021) dini hari WIB. Dalam laga tersebut, I Lupi -julukan AS Roma- kalah dengan skor telak, 2-6.

Dua gol Roma dicetak oleh Lorenzo Pellegrini (15’) dan juga Edin Dzeko (33’). Sementara itu, Man United menggila hingga mencetak enam gol lewat aksi Bruno Fernandes (9’ dan 71’), Edinson Cavani (48’ dan 64’), Paul Pogba (75’), dan Mason Greenwood (86’).

Kekalahan ini sangat disayangkan Smalling karena sejatinya Roma punya peluang besar untuk menang. Sebab, pada babak pertama, Roma yang sempat tertinggal dari tuan rumah berhasil mengejar dan berbalik unggul menjadi 1-2.

Sayangnya, mimpi besar mengakhiri laga dengan kemenangan gagal terwujud lantaran perubahan kinerja AS Roma di babak kedua. Skuad I Lupi -julukan AS Roma- tak bisa mengantisipasi kebangkitan Man United, yang akhirnya membuahkan lima gol sekaligus.

Kondisi Roma yang kesulitan meladeni permainan Man United sendiri turut terjadi karena ada banyaknya pemain yang didera cedera. Pada babak pertama, Roma sudah menarik mundur tiga pemainnya, yakni Jordan Veretout, Pau Lopez, dan juga Leonardo Spinazzola, karena cedera.

Sederet situasi ini yang sangat disayangkan oleh Smalling. Dia mengaku sangat kecewa harus menelan kekalahan dari mantan klubnya tersebut. "Sangat mengecewakan, terlebih karena kami tidak bisa memanfaatkan keunggulan di babak pertama. Kekecewaan besar yang kami dapat di babak kedua," ujar Smalling, sebagaimana dikutip dari Football Italia, Jumat (30/4/2021). “Kami kebobolan gol karena ceroboh. Ini benar-benar merusak kerja keras di babak pertama,” lanjutnya. “Musim ini kami mengalami banyak cedera. Ini bukan alasan untuk kebobolan begitu banyak gol, tapi ini bukan persiapan yang ideal,” tukas Smalling.