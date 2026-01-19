Sukses Kantongi Erling Haaland, Lisandro Martinez Langsung Tantang Legenda Manchester United

Lisandro Martinez kecewa berat mendengar komentar dua legenda Manchester United Paul Scholes dan Nicky Butt (Foto: Instagram/@lisandromartinezzz)

LISANDRO Martinez kecewa berat mendengar komentar dua legenda Manchester United Paul Scholes dan Nicky Butt jelang duel kontra Manchester City di Liga Inggris 2025-2026 akhir pekan silam. Ia menantang keduanya untuk bicara empat mata!

Scholes dan Butt dimintai pendapat jelang Derby Manchester yang berlangsung di Stadion Old Trafford, Sabtu 17 Januari 2026 malam WIB. Mereka langsung menyoroti soal Lisandro dan Erling Haaland.

1. Kurcaci

Keduanya sepakat bek asal Argentina tersebut tak akan mampu menjaga Haaland yang bertubuh jangkung. Lisandro, yang tingginya 175 cm, dianggap bak kurcaci dan akan dengan mudah disingkirkan.

Fakta di lapangan berbicara sebaliknya. Lisandro justru sukses membuat Haaland mati kutu. Penyerang asal Norwegia itu bak menghilang dan tak mampu berkontribusi baik gol mau pun assist.

2. Tantang Legenda Klub

Aksi-aksi Lisandro menuai pujian. Apalagi, Man United menang 2-0 atas Man City lewat gol Bryan Mbeumo (65’) dan Patrick Dorgu (76’).

Usai pertandingan, Lisandro tak ragu-ragu menantang kedua legenda itu untuk bicara di depan matanya. Ia tak peduli apakah perbincangan itu berlangsung di lapangan latihan atau bahkan kediaman pribadi.