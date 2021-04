MANCHESTER – Pelatih AS Roma, Paulo Fonseca, menyadari tugas berat menanti timnya usai dikalahkan Manchester United dengan skor telak 2-6 pada laga leg I babak semifinal Liga Eropa 2020-2021. Untuk menghadapi laga leg II pada pekan depan, Fonseca bahkan dirundung kekhawatiran.

AS Roma memang harus menerima hasil buruk saat melakoni laga di Stadion Old Trafford pada Jumat (30/4/2021) dini hari WIB. Dalam laga tersebut, I Lupi -julukan AS Roma- kalah dengan skor telak, 2-6.

Dua gol Roma dicetak oleh Lorenzo Pellegrini (15’) dan juga Edin Dzeko (33’). Sementara itu, Man United menggila hingga mencetak enam gol lewat aksi Bruno Fernandes (9’ dan 71’), Edinson Cavani (48’ dan 64’), Paul Pogba (75’), dan Mason Greenwood (86’).

Dengan hasil ini, Fonseca menyadari laga akan menjadi sulit. Dia pun punya kekhawatiran khusus soal kondisi para pemainnya yang diragukan bisa sepenuhnya bugar dan siap untuk menghadapi Man United di laga leg II.

Terlebih, sejumlah pemain AS Roma diketahui harus menjadi korban sengitnya perlawanan Man United pada dini hari tadi. Tercatat, tiga pemain Roma didera cedera.

Mereka ialah Jordan Veretout, Pau Lopez, dan juga Leonardo Spinazzola. Ketiga nama tersebut harus ditarik keluar lapangan saat pertandingan baru berlangsung selama 37 menit.

Fonseca pun khawatir pemain-pemain ini tak bisa berada dalam kondisi yang sepenuhnya bugar saat menghadapi laga leg II nanti. Jika hal itu terjadi, pelatih berusia 48 tahun itu yakin tugas yang akan dihadapi Roma akan jauh lebih berat. “Itu (laga leg II) akan sulit. Kami bahkan tidak tahu pemain mana yang akan kami miliki untuk pertandingan berikutnya,” ujar Fonseca, sebagaimana dikutip dari Football Italia, Jumat (30/4/2021). “Jadi, ini tentang mengembalikan kebugaran secepat dan sebaik mungkin, itulah kekhawatiran utama saya saat ini,” lanjutnya. Laga leg II semifinal Liga Eropa 2020-2021 sendiri akan digelar di markas AS Roma, yakni Stadion Olimpico. Laga itu akan berlangsung pada 7 Mei 2021 dini hari WIB.