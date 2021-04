JAKARTA – Head of Dept Suporter Development and Fan Engagement PSSI, Budiman Dalimunthe, meminta maaf atas tindakan oknum suporter Persija Jakarta dan Persib Bandung kelar final Piala Menpora 2021. Budiman mengaku sudah berkoordinasi dengan Ketua The Jakmania (Diky Soemarno) dan Heru Djoko (Viking Persib Club) supaya tak ada kerumunan kelar final Piala Menpora 2021, guna menekan laju penyebaran Covid-19.

Namun, kenyataannya jauh panggang dari api. Kelar pertandingan, oknum suporter Persija Jakarta merayakan keberhasilan tim kesayangan mereka dengan turun ke jalan.

(The Jakmania saat turun ke Jalan)

Ribuan The Jakmania memadati Bundaran HI dan menghampiri sejumlah jalan protokol di ibu kota. Padahal sebelum final, Menpora Zainudin Amali sudah mewanti-mewanti supaya suporter tidak turun ke jalan kelar laga leg II final Piala Menpora 2021, Minggu 25 April 2021.

"Kalau sudah salah satu menjadi juara jangan berpawai. Jangan selebrasi berlebihan, syukuri saja apa yang didapat," kata Menpora Zainudin Amali pada Jumat 23 April 2021.

Hal yang tidak berbeda jauh terjadi di Bandung. Markas Persib Bandung, Graha Persib, diserang oknum suporter Maung Bandung kelar final Piala Menpora 2021.

(Penyerangan di Graha Persib)

Mereka kecewa karena Persib Bandung kalah agregat 1-4 dari Persija Jakarta. Selain menyerang kantor Persib Bandung, oknum suporter juga melakukan sweeping kepada kendaraan plat nomor B (Jakarta) yang melintasi Kota Bandung.

Ada mobil yang dicorat-coret oknum suporter tersebut dan ironisnya, kendaraan tersebut milik kakak dari penjaga gawang Persib Bandung, Aqil Savik. "Untuk pendukung Persija sebelumnya kami sudah menjalin komunikasi yang baik dengan Ketua The Jakmania (Diky Soemarno) agar tidak ada suporter yang datang ke stadion, nonton bareng dan melakukan konvoi kemenangan. Pengurus Jak Mania sudah memberikan arahan kepada anggotanya untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Bahkan di Solo, pendukung Persija mampu menahan diri untuk tidak merayakan euforia di jalan," kata Budiman mengutip dari laman resmi PSSI, Senin (26/4/2021). "Sementara Bobotoh sebelumnya kami sudah kami edukasi dan berikan arahan kepada mereka agar tidak datang stadion, nonton bareng, konvoi atau membikin kerumunan. Namun, mereka secara spontan malah melakukan tindakan-tindakan yang membuat kerugian. Tentu hal ini sangat kami sayangkan dan semoga kedepan tidak terjadi lagi," kata Budiman. "Terkait euforia spontan di Jakarta dan aksi di Bandung, kami juga mohon maaf. Insya Allah kami akan lebih intens berkomunikasi dengan teman-teman suporter semua klub agar tidak hanya mengawal dan menjaga kondusifitas di kota-kota penyelenggara tetapi juga intens mencegah euforia dan aksi kecewa di kota asal (domisili) tim yang sedang bertanding," tutup Budiman.