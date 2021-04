SEBANYAK delapan tim telah memastikan diri lolos ke perempatfinal Piala Menpora 2021. Kedelapan tim tersebut kemudian akan kembali beradu untuk memperebutkan empat tiket lolos ke babak semifinal.

Kedelapan tim yang telah memastikan diri maju ke babak perempatfinal Piala Menpora 2021 adalah PSIS Semarang, Barito Putera, Persija Jakarta, PSM Makassar, PSS Sleman, Persebaya Surabaya, Persib Bandung, dan Bali United.

Nantinya babak perempatfinal akan berlangsung dalam empat hari pada 9-12 April 2021. Dua dari empat pertandingan tersebut akan diadakan di Stadion Kanjuruhan, Malang. Sedangkan venue untuk dua laga lainnya masih belum diputuskan.

Pada pertandingan perempatfinal pertama akan mempertemukan PSIS Semarang melawan PSM Makassar. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Kanjuruhan, Malang pada Jumat 9 April 2021 malam WIB.

Berikutnya, Persija Jakarta yang keluar sebagai juara Grup B akan meladeni perlawanan runner-up Grup A Barito Putera. Laga akan dimainkan di Stadion Kanjuruhan, Malang pada Sabtu 10 April 2021 malam WIB.

Laga perempatfinal ketiga akan mempertemukan juara Grup D yakni Persib Bandung melawan runner-up Grup C yakni Persebaya Surabaya. Laga akan berlangsung pada Minggu 11 April 2021 malam WIB, namun venue pertandingan belum ditentukan.

Terakhir ada laga PSS Sleman selaku juara Grup C melawan Bali United yang merupakan runner-up Grup D. Pertandingan akan berlangsung pada Senin 12 April 2021 malam WIB. Sama seperti laga Persib vs Persebaya, venue laga PSS vs Bali United masih belum ditentukan.

Namun begitu, PT Liga Indonesia Baru (LIB) selaku OC Piala Menpora 2021 sudah menyiapkan dua venue untuk laga Persib vs Persebaya dan PSS vs Bali United. Dua venue tersebut adalah Stadion Si Jalak Harupat dan Stadio Maguwoharjo.

Berikut Jadwal Perempatfinal Piala Menpora 2021

Jumat, 9 April 2021: PSIS Semarang vs PSM Makassar

Sabtu, 10 April 2021: Persija Jakarta vs Barito Putera

Minggu, 11 April 2021: Persib Bandung vs Persebaya Surabaya

Senin, 12 April 2021: PSS Sleman vs Bali United